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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۱۰

شاه آبادی:

کارگاه آموزش داستان نویسی در کرمانشاه برگزار شد

کارگاه آموزش داستان نویسی در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه گفت: همزمان با برگزاری نخستین جشنواره داستان نویسی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، کارگاه آموزش داستان نویسی در کرمانشاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه آبادی گفت: در راستای تجلیل از نویسندگان عرصه های دفاع مقدس و با توجه به بیداری مردم مسلمان علیه حاکمان وابسته به استکبار جهانی، جشنواره منطقه ای داستان کوتاه مقاومت در کرمانشاه برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: همزمان با برگزاری نخستین جشنواره داستان نویسی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و انجمن پیرنگ کارگاه آموزش داستان نویسی با حضور استاد مجید قیصری در تالار شهید آوینی کرمانشاه برگزار شد.

شاه آبادی افزود: در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با عناصر اولیه داستان نویسی، طرح داستان، شخصیت پردازی، توصیف و لحظه پردازی، ویژگیهای گفتگو، مکان و زمان و زاویه دید در داستان آشنا می شوند.

وی در پایان موضوع این جشنواره را دفاع مقدس و بیداری کشورهای اسلامی اعلام کرد و افزود: ترویج روحیه آزادی، استقامت و برپایی عدالت و گسترش و مانایی فضائل انسانی و تبیین جایگاه فرهنگ در توسعه هنر داستان نویسی از اهداف این جشنواره است.

کد مطلب 1480859

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