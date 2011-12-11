کارگاه آموزش داستان نویسی در کرمانشاه برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شاه آبادی گفت: در راستای تجلیل از نویسندگان عرصه های دفاع مقدس و با توجه به بیداری مردم مسلمان علیه حاکمان وابسته به استکبار جهانی، جشنواره منطقه ای داستان کوتاه مقاومت در کرمانشاه برگزار می شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: همزمان با برگزاری نخستین جشنواره داستان نویسی از سوی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه و انجمن پیرنگ کارگاه آموزش داستان نویسی با حضور استاد مجید قیصری در تالار شهید آوینی کرمانشاه برگزار شد.

شاه آبادی افزود: در این دوره آموزشی شرکت کنندگان با عناصر اولیه داستان نویسی، طرح داستان، شخصیت پردازی، توصیف و لحظه پردازی، ویژگیهای گفتگو، مکان و زمان و زاویه دید در داستان آشنا می شوند.

وی در پایان موضوع این جشنواره را دفاع مقدس و بیداری کشورهای اسلامی اعلام کرد و افزود: ترویج روحیه آزادی، استقامت و برپایی عدالت و گسترش و مانایی فضائل انسانی و تبیین جایگاه فرهنگ در توسعه هنر داستان نویسی از اهداف این جشنواره است.