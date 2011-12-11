آسمان شهر کرج آبی شد/ ابرهای سیاه رخت بربستند

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تشدید آلودگی و سرد شدن هوا در اغلب کلانشهرهای کشور، کرج نیز روزهای آلوده ای را پشت سر گذاشت، اما روز جاری از اوایل صبح تاکنون هر لحظه بر میزان تمیزی و طراوت هوا افزوده شده است.

گرچه به گفته سازمان هواشناسی استان البرز امروز نیز آلاینده های ذرات معلق در هوا کم نبود اما با وجود این، آسمان این شهر روز صاف تری را تجربه کرد.

مدیر کل سازمان هواشناسی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیش بینی این سازمان که برای روز یکشنبه جوی نیمه ابری همراه با وزش باد پیش بینی کرده بود، اظهار داشت: وزش همین مختصر باد سبب جابجایی آلاینده ها و کاهش آلودگی هوا شد.

منصور رحمانیان افزود: حداقل سرعت وزش باد برای تاثیر بر کاهش میزان آلاینده ها 5 متر بر ثانیه است که همین امر سبب کاهش میزان غلظت آلاینده ذرات معلق در هوا شد.

وی با اشاره به پایداری امروز هوای کرج، یادآور شد: از روز دوشنبه اما با کاهش وزش باد، دوباره شاهد پایداری جوی و افزایش آلودگی ها هستیم.