نسبت اخلاق و سیاست بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر به بررسی چارچوبهای اخلاقی متصور برای تصمیم گیری در عرصه سیاست می‌پردازد.

عمده مطالب این کتاب مباحثی است که در کنفرانسی در خصوص نسبت اخلاق و سیاست مطرح شده است. در عرصه عمومی مباحثی چون پایداری، برابری و عدالت مورد توجه هستند. این مباحث و موضوعات نسبتی با اخلاق دارند.

یکی از مسائل مهم در حوزه سیاست که همواره چالش برانگیز نیز بوده نسبت میان اخلاق و سیاست است. در واقع تصمیم گیری سیاسی و نسبت آن با ملاحظات اخلاقی همواره از مباحثی بوده که تعیین حد و حدود برای آن کار سخت و دشواری بوده است.

برخی از اندیشمندان و فیلسوفان سیاسی معتقد هستند که تصمیمات سیاسی باید فارغ از اصول اخلاقی باشد. به اعتقاد این اندیشمندان، اخلاق موضوعی است که باید در عرصه خصوصی و فردی مورد توجه قرار گیرد و نه در عرصه عمومی.

این کتاب با عنوان "اخلاق و سیاست عمومی: مسائل کنونی" از سوی انتشارات دانشگاه ویکتوریا منتشر شده است.