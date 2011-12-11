سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جدول زمانبندی برای اجرا دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مخبر دزفولی در نشست خبری رونمایی از سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که عصر روز یکشنبه در شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد، در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " چه ساز و کارهای نظارتی برای سند تحول بنیادین طراحی کرده اید که وزیران آموزش و پرورش در زمان اجرا سلیقگی عمل نکنند؟" افزود: بخشی از نظارت بر اجرای سند درونی است که برعهده خود آموزش و پرورش است اما شورای عالی نیز نظارت مستمر و سالانه برآن خواهد داشت.

وی با بیان اینکه سند تحول بنیادین برای افق 1404 هست، اظهار کرد: این سند برای زینت و زیبایی نوشته نشده است که در گوشه ای آن را نهاده و به آن عمل نشود بلکه باید تمام بخشهای آن به اجرا در آید به ویژه تا زمان افق چشم انداز 1404 باید بیشتر بخشهای آن عملی شده باشد.

دبیرعالی شورای انقلاب فرهنگی با اشاره اینکه سه سند مهم در بخش آموزش و پرورش، آموزش عالی کشور و فرهنگ در الویت کاری شورا قرار دارد، گفت: این سه سند موجب جهش بزرگی در کشور می شود و البته ذیل آن بسیاری از موضوعات فرهنگی، علمی و بنیادی دیگری نیز مورد بحث و بررسی است و موضوعی وجود ندارد که مورد غفلت واقع شده باشد.

مخبردزفولی از تدوین سند جامع سینما، موسیقی، تئاتر، کتاب، جوانان و حقوق کودکان در آینده نزدیک خبر داد و افزود: همچنین سند جامع نخبگان در حال تدوین است که اولین جلسه آن نیز با ارائه گزارش معاون علمی ریاست جمهوری درباره قوتها، ضعفها و آسیبهای حوزه نخبگان برگزار شد که گزارش آن را منتشر می کنیم.

وی افزود: همچنین کمیسیونهای گوناگونی را با مشارکت نخبگان تشکیل داده ایم که در بحث مهندسی فرهنگی همچون علوم انسانی، آموزش و پرورش، سینما و غیره از آنها استفاده می کنیم و معتقدیم که در مسائل مربوط به نخبگان گامهای رو به جلویی داشته ایم که در کنار سند مهندسی فرهنگی به تصویب می رسد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: همچنین در حوزه زنان که نیمی از قشر جامعه را تشکیل می دهند نیز مطالعاتی صورت گرفته و بزودی سندی جامع برای موضوعات پیرامون آنها تدوین خواهد شد.

مخبردزفولی تاکید کرد: مهمتر از تدوین سند نحوه اجرای آن است که از مطالبات مقام معظم رهبری نیز هست و شورا آن را پیگیری می کند.

وی همچنین با اشاره به سالروز تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: هم اکنون می توان رد پای مصوبات شورای عالی را در تمام فعالیتهای علمی کشور پیدا کرد و ما امروز علی رغم تحریم ها و مشکلات گوناگونی که با آن مواجه هستیم، در سطوح مختلف آموزش و پرورش و آموزش عالی حرفهای نوینی را مطرح کرده ایم.