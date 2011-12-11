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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

قربان زاده:

55 تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی معدوم شد

55 تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی معدوم شد

بیرجند – خبرگزاری مهر: معاون فنی دامپزشکی خراسان جنوبی گفت :طی سالجاری مقدار 55 تن گوشت غیربهداشتی مرغ در کشتارگاه های طیور حذف و از چرخه مصرف انسانی خارج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قربان زاده با بیان اهمیت اعمال نظارت های بهداشتی دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور در امنیت غذایی جامعه افزود:عمدتاً  لاشه های ضبط شده به علت پرخونی، آسیت و لاغری مفرط بوده است.

وی با اشاره به فعالیت سه واحد کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان های بیرجند و قاین، گفت: از ابتدای امسال تا کنون چهار میلیون و 326 هزار قطعه طیور در استان کشتار شده اند.

 معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد:  طی ایام محرم تعداد پنج هزار و 680 راس دام نذری شهروندان و خیرین مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت.

 قربان زاده بیان کرد: در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله  الحسین (ع) 49 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت و بازرسی دام های نذری ساماندهی شدند.

وی به استقبال مطلوبتر شهروندان از نظارت های دامپزشکی نسبت به سالیان قبل اشاره کرد و افزود:طی این بازرسی ها تعداد 16 لاشه و 386 مورد کبد و ریه آلوده به بیماری های انگلی دامی ضبط و از چرخه مصرف عزاداران حذف شد.

کد مطلب 1480868

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