55 تن گوشت مرغ در خراسان جنوبی معدوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود قربان زاده با بیان اهمیت اعمال نظارت های بهداشتی دامپزشکی بر کشتارگاه های دام و طیور در امنیت غذایی جامعه افزود:عمدتاً لاشه های ضبط شده به علت پرخونی، آسیت و لاغری مفرط بوده است.

وی با اشاره به فعالیت سه واحد کشتارگاه صنعتی طیور در شهرستان های بیرجند و قاین، گفت: از ابتدای امسال تا کنون چهار میلیون و 326 هزار قطعه طیور در استان کشتار شده اند.

معاون فنی اداره کل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: طی ایام محرم تعداد پنج هزار و 680 راس دام نذری شهروندان و خیرین مورد بازرسی بهداشتی قرار گرفت.

قربان زاده بیان کرد: در ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) 49 اکیپ ثابت و سیار دامپزشکی برای نظارت و بازرسی دام های نذری ساماندهی شدند.

وی به استقبال مطلوبتر شهروندان از نظارت های دامپزشکی نسبت به سالیان قبل اشاره کرد و افزود:طی این بازرسی ها تعداد 16 لاشه و 386 مورد کبد و ریه آلوده به بیماری های انگلی دامی ضبط و از چرخه مصرف عزاداران حذف شد.