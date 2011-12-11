توزیع 15 هزار جلد کتاب "شوق دیدار"

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام احمد پهلوانی، افزود: کتاب شوق دیدار، شرح دعای نهم صحیفه سجادیه به قلم آیت‌الله مهدی احدی، از استادان بنام درس خارج فقه حوزه علمیه قم است که در آن هشت قدم سلوکی به صورت روان، ساده و قابل فهم بیان شده است.

وی ادامه داد: توزیع این کتاب بین مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فرهنگی، حوزه‌های علمیه، مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری استان از برنامه‌های جنبی همایش ملی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) و در راستای تبیین زوایایی مختلف شخصیت والای امام چهارم شیعیان جهان است.

مسئول اجرایی همایش ملی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) با بیان اینکه کاربران اینترنتی نیز برای ما مهم هستند، گفت: برای دسترسی آسان علاقمندان و کاربران اینترنت، متن کامل کتاب "شوق دیدار" در پایگاه همایش در فضای سایبر به آدرس emamsajad.com منتشر شده است.



همایش ملی انوار عرفانی اخلاقی امام سجاد(ع) به همت دبیرخانه کانون‌های مساجد استان هرمزگان و با همکاری دفتر نمایندگی ولی فقیه در استان، استانداری هرمزگان، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه تحقیقاتی جوادالائمه، 30 آذر ماه، مصادف با 25 محرم‌الحرام، سالروز شهادت این امام بزرگوار با حضور اندیشمندان استانی، ملی و بین‌المللی در دو بخش مقاله علمی و سخنرانی در بندرعباس برگزار می‌شود.



علاقمندان می‌توانند برای کسب آخرین اخبار و اطلاعات به پایگاه اینترنتی WWW.EMAMSAJAD.COM مراجعه کنند.