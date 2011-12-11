احداث خانه های بهداشت در فارس مورد نیاز است

علی اکبر رامجردی در گفتگو با مهر بیان کرد: در راستای کاهش هزینه های درمانی در استان فارس لازم است بتوانیم تعدادی بالغ بر 100 خانه بهداشت را در استان راه اندازی کنیم تا از طریق بهره گیری از خانه های بهداشت و ارائه خدمات اولیه پزشکی شاهد رشد بهداشت در استان به ویژه مناطق محروم باشیم.

وی با اشاره به هزینه های بالای درمانی اظهار کرد: بنا بر اصل و شعار پیشگیری بهتر از درمان، باید بتوانیم امکانات بهداشتی را برای عموم مردم فراهم کنیم تا از طریق ارتقای سطح بهداشت هزینه های درمانی را کاهش بدهیم.

مدیر عامل مجمع خیران تامین سلامت استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تشریح عملکرد مجمع خیران تامین سلامت استان بیان کرد: مجمع خیران تامین سلامت در استان فارس از سال 1381 آغاز به کار کرده و تاکنون اعتباری بالغ بر 164 میلیارد تومان توسط خیران در استان برای احداث مراکز درمانی، اقامتگاه بیماران و خرید تجهیزات درمانی صرف شده است.

رامجردی ادامه داد: کار اصلی در مجمع خیران تامین سلامت، شناسایی و اولویت بندی نیازهای درمانی است که این نیاز سنجیها توسط کارشناسان بهداشت و درمان شناسایی می شوند تا با همت خیران برای رفع آنها اقدامات خیر خواهانه انجام شود.

وی افزود: از دیگر اقدامات انجام شده در مجمع خیران تامین سلامت استان می توان به انجام امور آموزشی و تحقیقاتی، حمایت از بیماران نیازمند و ساخت مراکز درمانی و بیمارستانی مانند بیمارستان مادر و کودک غدیر، آنکولوژی امیر و بیمارستان قلب کوثر اشاره کرد.

مدیرعامل مجمع خیران تامین سلامت استان فارس از ساخت دو مرکز درمانی خیرساز خبر داد و گفت: در راستای ارائه خدمات بهتر درمانی در استان، تا دو سال آینده دو بیمارستان سوانح و سوختگی امیر المومنین(ع) و مرکز پیوند در مدار بهره برداری قرار خواهد گرفت.

رامجردی بیان کرد: وجود برخی از خلاء های قانونی نباید باعث دلسرد شدن خیران از کارهای خیر شود و همچنین لازم است دولت هم به اندازه خیران در راه اندازی امور مربوط سهیم باشد و در همین راستا لازم است برخی قوانین مالی از مسیر خیران برداشته شود.

وی با اشاره به کمبود سرانه دارو در استان فارس اظهار کرد: استان فارس قطب پزشکی در کشور به شمار می آید و با توجه به تقاضاهای زیاد درمانی در این استان، لازم است که سرانه دارو در فارس افزایش پیدا کند تا از این طریق امکانانت بتوانیم خدمات بهتری را به بیماران ارائه بدهیم.

مدیرعامل مجمع خیران تامین سلامت استان فارس بیان کرد: برخی از بیمارستانهای تخصصی و فوق تخصصی خیر ساز هزینه های زیادی دارند که از ساخت بیمارستان جدا میشود و همچنین برای اداره بیمارستان و پرداخت هزینه های جاری آن یا از بیمه ها و دولت کمک گرفته میشود وبا اینکه مبالغی را لازم است خود بیماران پرداخت کنند.

رامجردی در خصوص همکاری با سازمان اوقاف و امور خیریه در استان فارس گفت: در کنار عمل به نیات خیران برای کمکهای درمانی لازم است دیدگاه تخصصی به همراه نیاز سنجی وجود داشته باشد به همین منظور شعبه ای از مجمع خیران تامین سلامت در دفتر اوقاف و امور خیریه دائر شده است.