همایش "انتقال یافته ها" در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام قاسمی با اشاره به اینکه انتقال یافته‌های تحقیقاتی از وظایف جهاد کشاورزی است، افزود: این همایش با همکاری مشترک مدیریت ترویج و موسسات و مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان برگزار می شود.

وی گفت: در طرح انتقال یافته ها نیازهای فنی بهره برداران و عرصه‌های تولید از طریق مدیریت ترویج از دهستانها و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها جمع آوری و به موسسات تحقیقاتی منتقل می شود و به عنوان مبنای اجرای طرح های تحقیقاتی قرار می گیرد.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: افزایش سطح علمی کارشناسان، افزایش درآمد کشاورزان، کاهش هزینه ها و دستیابی به کشاورزی علم محور از اهداف برگزاری این همایش است.

وی تصریح کرد: از راهکارهای انتقال توصیه های فنی از محققان به بهره برداران و کارشناسان ترویج، برگزاری برنامه‌های روز مزرعه و کارگاه‌های انتقال یافته های تحقیقاتی است.

وی افزود: در این همایش 120 کارشناس در پنج کارگروه زراعت، باغبانی، منابع طبیعی، آبخیزداری و گیاه پزشکی آخرین یافته های علمی خود را در قالب چکیده مقاله ارائه می کنند.

مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فراخوان این همایش از آبان آغاز شده است، افزود: از بین مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش 23 مقاله به همایش انتقال یافته ها راه یافت.

وی یادآور شد: نتایج مقالات ارائه شده در بروشورتخصصی به شرکت کنندگان ارائه می شود.

همایش انتقال یافته ها 27 و 28 آذر ماه در مرکز آموزش جهاد کشاورزی این استان برگزار می شود.