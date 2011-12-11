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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

قاسمی:

همایش "انتقال یافته ها" در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

همایش "انتقال یافته ها" در چهارمحال و بختیاری برگزار می شود

شهرکرد - خبرگزاری مهر: سرپرست مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی از برگزاری همایش انتقال یافته ها در این استان خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام قاسمی با اشاره به اینکه انتقال یافته‌های تحقیقاتی از وظایف جهاد کشاورزی است، افزود: این همایش با همکاری مشترک مدیریت ترویج و موسسات و مراکز تحقیقاتی جهاد کشاورزی استان برگزار می شود.

وی گفت: در طرح انتقال یافته ها نیازهای فنی بهره برداران و عرصه‌های تولید از طریق مدیریت ترویج از دهستانها و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانها جمع آوری و به موسسات تحقیقاتی منتقل می شود و به عنوان مبنای اجرای طرح های تحقیقاتی قرار می گیرد.
 
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری بیان داشت: افزایش سطح علمی کارشناسان، افزایش درآمد کشاورزان، کاهش هزینه ها و دستیابی به کشاورزی علم محور از اهداف برگزاری این همایش است.
 
وی تصریح کرد: از راهکارهای انتقال توصیه های فنی از محققان به بهره برداران و کارشناسان ترویج، برگزاری برنامه‌های روز مزرعه و کارگاه‌های انتقال یافته های تحقیقاتی است.
 
وی افزود: در این همایش 120 کارشناس در پنج کارگروه زراعت، باغبانی، منابع طبیعی، آبخیزداری و گیاه پزشکی آخرین یافته های علمی خود را در قالب چکیده مقاله ارائه می کنند.
 
مدیر هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه فراخوان این همایش از آبان آغاز شده است، افزود: از بین مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش 23 مقاله به همایش انتقال یافته ها راه یافت.
 
وی یادآور شد: نتایج مقالات ارائه شده در بروشورتخصصی به شرکت کنندگان ارائه می شود.
 
همایش انتقال یافته ها 27 و 28 آذر ماه در مرکز آموزش جهاد کشاورزی این استان برگزار می شود.
کد مطلب 1480874

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