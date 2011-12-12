همایش گرامیداشت پژوهش در کرج برگزار می شود

دکتر سید محمود میر افضلی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: همایش گرامیداشت پژوهش به همت موسسه رازی 28 آذر ماه سال جاری در کرج برگزار می شود.

وی ابراز داشت: دکتر قانعی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت و درمان و همچنین رئیس موسسه رازی نیز از جمله سخنرانان این همایش هستند.

وی گفت: توسعه و ترویج فرهنگ تحقیق و پژوهش در جامعه و همچنین تجلیل از مقام محققان و جایگاه آنها در حل مشکلات ملی از جمله اهداف همایش گرامیداشت پژوهش است.

سرپرست اداره توسعه علمی موسسه رازی افزود: پرسنل و محققان موسسه رازی و محققان استان و همچنین برخی از مسئولان استانی و کشوری مدعوین این همایش هستند.

میر افضلی با اشاره به اینکه در حاشیه این مراسم برند موسسه رازی نیز پرده برداری خواهد شد، اضافه کرد: در پایان مراسم از یک گروه محقق نیز تجلیل خواهد شد.