فعالان پسته یزد با آفت بیوکنترل آفلاتوکسین پسته آشنا شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کارگاه آموزشی که با حضور "کلودیا پیس" مشاور عالی فائو در امر بیوتکنولوژیک آفت از کشور آلمان، دکتر مرادی از مرکز تحقیقات پسته رفسنجان و تنی چند از مسئولان وزارتخانه جهاد کشاورزی برگزار شد، نحوه بهره برداری و آفت زدایی از پسته استان یزد مورد بررسی قرار گرفت.

کلودیا پیس، مشاور عالی فائو با اشاره به سرطان زا بودن آفت پسته اظهار داشت: ذرات قارچی بر روی پسته پس از بررسی دقیق به اثبات رسیده که به طور حتم سرطان زا خواهد بود و بر روی ساختار DNA بدن انسان تاثئر به سزایی خواهد داشت.

کلودیا پیس عنوان کرد: در بیشتر کشورهای تولید کننده پسته، طرح کنترل بیولوژیک قارچ آفلاتوکسین پسته شناسایی شده و در کشور آمریکا به طور کلی ریشه کن شده است.

مشاور عالی فائو افزود: در شهرهای کرمان و یزد به عنوان قطبهای اصلی صادرات پسته، حدود دو سال است که این طرح اجرایی شده است.

وی یادآور شد: ایران در منطقه خاورمیانه اولین کشور اجرا کننده این طرح است.