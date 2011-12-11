راهکارهای حل مشکلات مسکن مهر شهرستان ری بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کارگروه تأمین مسکن مهر شهرستان ری ظهر یکشنبه با حضور عباس سلیمانی معاون برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری ری و جعفر باقری ‌رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان ری و مسئولان و روسای ادارت مربوطه برگزار شد، مشکلات پیش روی طرح مسکن مهر شهرستان ری مورد بررسی‌ قرار گرفت.

تقویت هماهنگی بین دستگاههای مربوطه و رفع موانع موجود در مسیر طرح مسکن مهر شهرستان از جمله مسائلی بود که حاضران در مورد آن بحث و گفتگو کردند.

پس از بحثهای کارشناسی اعلام شد: با پیگیریهای مسئولان شهرستان ری، مکانهای انتخاب شده برای مسکن مهر از نظر تسهیلات و خدمات رفاهی عمومی از امکانات نسبی خوبی برخوردار است که از جمله این مکانها می توان به حسن آباد، کهریزک، قوچحصار، امین آباد و فرون آباد اشاره کرد.

همچنین در نشست این کارگروه اعلام شد: در حال حاضر شش هزار واحد مسکونی مسکن مهر در این شهرستان در حال ساخت است و برخی از آنها مانند مسکن مهر حسن آباد نیز به متقاضیان تحویل داده شده است.