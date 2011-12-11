شهید دستغیب قله های کمال را با دو بال علم و عمل فتح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد هادی فخرایی افزود: ناهماهنگی بین علم و عمل چه بسا انسان را از رسیدن به ساحل نجات محروم می سازد و در گرداب نیستی فرو می برد از این رو صفحه صفحه زندگی این عارف فرزانه، حاکی از کوشش در راه علم و عمل است و بدین سبب حیات جاودانش برای عصرها و نسلها آموزنده مانده است.

وی تهذیب نفس و پالایش روان از آلودگیهای دنیوی و اوصاف شیطانی را اساس زندگی این عالم فرزانه دانست و گفت: او دریافته بود که درک حقایق عالم برای انسان بدون تابش نور الهی بر دل و جان ممکن نیست.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس اضافه کرد: آیت الله دستغیب از شخصیتهای برجسته و دانشمندان کم نظیر اسلامی قرن حاضر است و از بازمانده خاندانی از خاندانهای دانش و تقوا و معنویت بوده است.

وی افزود: آیت الله دستغیب در پی حمله رژیم منفور پهلوی به فیضیه به بسیاری از علما نامه نوشت و به آنان نسبت به اعمال رژیم هشدار داد و آنان را به همکاری و همدلی برای مقابله با طاغوت پهلوی دعوت کردند.

فخرایی گفت: آیت الله دستغیب از هنگام طلوع مبارزات حضرت امام(ره) در سال 41 با آن حضرت همراه و همگام و سرباز راستین و پشتیبان امام و ولایت بود.

وی اضافه کرد: شهید دستغیب از ارکان مهم انقلاب بود و منطقه فارس به برکت وجود او در انقلاب پیشگام شد و از همان سالهای ابتدای حرکتهای انقلابی، ایشان برنامه های اسلامی را بر ضد طاغوت با درایت رهبری کرد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس ادامه داد: از شیراز و با هدایت این عالم ربانی پیوسته نامه ها و اطلاعیه های امام و نیز سخنرانیهای آتشین ایشان تکثیر و به دور افتاده ترین نقاط ایران فرستاده می شد.

فخرایی گفت: روزشمار انقلاب پر است از جان فشانیهای افرادی که با شناختن حق لحظه ای در آن تردید نکردند و تا پای جان بر سر دفاع از آن ایستادند و چه بسا که جان خود را در راه دفاع آن دادند که شهید محراب سیدعبدالحسین دستغیب سر آمد این جریان است.

وی اظهارداشت: اگر چه سالهای زیادی از شهادت شهدای محراب می گذرد اما هنوز بررسی زندگانی ایشان و تبیین ویژگیهای برجسته و اخلاقی ایشان، گام مهمی در ترویج ارزشهای الهی به شمار می رود و می تواند برای جوانانی که سالهای نخستین انقلاب اسلامی و حماسه و عرفانِ این استوانه های وارسته اخلاق را درک نکرده اند، جذاب، شنیدنی و تاثیرگذار باشد.

سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: بررسی زندگانی و ویژگیهای اخلاقی این آموزگاران بزرگ اخلاق، می تواند چهره درخشان تری از روحانیت بیدار ارائه کند و سبب تعلق خاطر و الگوگیری بیشتر نسل جوان از آنان شود.