ارائه سند تحول نظام آموزشی به عنوان عصاره مدل آموزش برای کشور

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما باید نظام آموزشی کشور را مطابق با ساختار خود تعریف کنیم کاری که تاکنون به صورت جدی انجام نشده است.

وی اضافه کرد: تاکنون نظامهای مختلفی را آزمایش کردیم، به عنوان مثال نظام قدیم، نظام ترمی واحدی و نظام سالی واحدی در این کشور در حوزه آموزش و پرورش اجرا شده و در حوزه آموزش عالی هم دوره های متعددی به شکل های مختلف اجرا شده است.

گروسی یادآور شد: از وزیر آموزش و پرورش انتظار می رود که نظام های آموزشی که تاکنون اجرایی شده اند را به صورت اصولی ارزیابی کند تا در نهایت آنچه به نفع دانش آموز و معلم و آموزش کشور است، الگو قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سند تحول نظام آموزش و پرورش عصاره نظام آموزشی کشور است که می تواند تحول خوبی برای نظام آموزشی ایجاد کند.

به گزارش مهر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، روز سه شنبه 22 آذرماه 90 با حضور محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور در سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر آموزش و پرورش رونمایی می شود.