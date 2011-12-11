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۲۱ آذر ۱۳۹۰، ۰:۲۱

نماینده مردم شهریار مطرح کرد:

ارائه سند تحول نظام آموزشی به عنوان عصاره مدل آموزش برای کشور

ارائه سند تحول نظام آموزشی به عنوان عصاره مدل آموزش برای کشور

نماینده مردم شهریار در مجلس با اشاره به سند تحول نظام آموزشی کشور گفت: ما باید نظام آموزشی کشور را مطابق با ساختار خود متحول کنیم و سند تحول را به عنوان یک عصاره از مدل آموزشی در نظر بگیریم.

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما باید نظام آموزشی کشور را مطابق با ساختار خود تعریف کنیم کاری که تاکنون به صورت جدی انجام نشده است.

وی اضافه کرد: تاکنون نظامهای مختلفی را آزمایش کردیم، به عنوان مثال نظام قدیم، نظام ترمی واحدی و نظام سالی واحدی در این کشور در حوزه آموزش و پرورش اجرا شده و در حوزه آموزش عالی هم دوره های متعددی به شکل های مختلف اجرا شده است.

گروسی یادآور شد: از وزیر آموزش و پرورش انتظار می رود که نظام های آموزشی که تاکنون اجرایی شده اند را به صورت اصولی ارزیابی کند تا در نهایت آنچه به نفع دانش آموز و معلم و آموزش کشور است، الگو قرار گیرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سند تحول نظام آموزش و پرورش عصاره نظام آموزشی کشور است که می تواند تحول خوبی برای نظام آموزشی ایجاد کند. 

به گزارش مهر، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، روز سه شنبه 22 آذرماه 90 با حضور محمود احمدی نژاد؛ رئیس جمهور در سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما با حضور دبیر و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزیر آموزش و پرورش رونمایی می شود.

کد مطلب 1480900

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