99 هکتار از باغات فومن به زیر کشت کیوی رفت

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر پیش بینی کرد: امسال هزار و 600 تن محصول کیوی به ارزش هشت میلیارد ریال از این باغات برداشت شود که نسبت به سال گذشته به دلیل شرایط آب و هوایی مساعد 12 درصد افزایش تولید داشته است.

وی همچنین با اشاره به اینکه گیلان به دلیل داشتن شرایط آب و هوای مساعد از مناطق مهم تولید کیوی شمال ایران است، اظهارداشت: این استان دو هزار و 500 هکتار باغ کیوی بارور دارد که سالانه بیش از 45 هزار تن کیوی از این باغات برداشت می شود.

معاون جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه در گیلان متوسط عملکرد تولید کیوی در هکتار بالای 25 تن است، گفت: گیلان با قرار گرفتن در مسیر کریدور صادراتی کشورهای آسیای میانه، این محصول از نظر ارز آوری برای استان اهمیت خاصی دارد.

وی در ادامه مدیریت صحیح، بکارگیری اصول فنی در باغ کیوی در مراحل کاشت، داشت و برداشت همچنین استفاده از ارقام مناسب آب و هوای استان را در افزایش تولید این محصول موثر دانست و بر لزوم آماده سازی بستر صادرات و ساخت انبار ذخیره سازی و سردخانه متناسب با این نوع میوه را در حفظ تولید کیوی تاکید کرد.

درخت " کیوی " گیاهی نیمه گرمسیری و خزان کننده است ولی به سرما مقاوم بوده و تا دمای 18 درجه زیر صفر را تحمل می کند. این گیاه دوپایه، خزنده و در صورتی که قیم نداشته باشد به صورت بوته ای قرار می گیرد. استان مازندران و گیلان در ایران تنها نقاطی هستند که تمام شرایط آب و هوایی رشد این درخت را دارند.

شهرستان فومن دارای هزار و 255 هکتار انواع محصولات باغی است.