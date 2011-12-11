مشترکین آبفای زنجان که اقدام به وصل انشعاب نکرده اند اخطار گرفتند

ب گزارش خبرنگار مهر، مسلم پورنصرت ظهر یکشنبه در جلسه ستاد امنیت غذای استان زنجان با بیان اینکه تسهیلاتی هم برای کمکهزینه وصل انشعاب به مشترکین ارائه میشود، تصریح کرد: با ارائه تسهیلات یک میلیون تومانی به مشترکین در راستای کاهش فشار مالی در این امر، اقدام به تسریع در پیشبرد این طرح بزرگ شده است.
وی افزود: اگر افراد برای معرفی ضامن بانکی با مشکل مواجه شوند، شرکت آبفا ضامن آنها خواهد شد.
مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان، تصفیهخانه شهر زنجان را دارای شرایط مساعدی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر شرکت آبفا با مشکل ورودی لجنکشها مواجه است، چرا که ممکن است همزمان با ورود فاضلابهای خانگی، موادصنعتی مضر نیز وارد لجنکشها شده و پس از دفع به خاک و آب نیز سرایت کند.
پور نصرت همچنین از شهرداری درخواست کرد تا شرط دفع صحیح فاضلاب خانگی را در مجوز پایانکار ساختمانها قرار دهد چرا که با ورود فاضلاب به چاههای غیرمجاز خانگی، امکان ورود آن به باغات و زمینهای سبزیکاری بوده و در این صورت این مواد غیربهداشتی دوباره وارد چرخه غذایی شهروندان خواهد شد.
نظر شما