كسي كه فيزيك و رياضي نمي داند، صفي الدين ارموي را نخواهد شناخت

بنا به گزارش گروه فرهنگ و هنر "مهر"، پرفسور"ژان دورينگ" شهروند فرانسوي مقيم تهران و نيز رييس انجمن ايرانشناسي فرانسه درايران، با بيان مطلب فوق گفت: علمي كه صفي الدين ارموي دركتابهاي خود به كارگرفته است، براي كساني كه با علوم رياضي و فيزيك ميانه اي ندارند، قابل فهم و درك نيست. علاوه براين كتابهاي او درزمان خودش به زبان عربي منتشر شده كه اين كتابها بعدها به هر زباني جز فارسي ترجمه و دردسترس قرار گرفت.

وي ادامه داد: فكرمي كنم حدود هفتاد سال پيش كتاب صفي الدين ارموي در فرانسه منتشر شد كه باز هم ايرانيان آن زمان به اين زبان هم آشنايي نداشتند تا حداقل كتاب صفي الدين را از فرانسه به فارسي ترجمه كنند.

وي درادامه به اشاره به انتشار كتابهاي صفي الدين ارموي و يا درباره او طي روزهاي برگزاري همايش ارموي گفت: خوشبختانه آنچه همزمان با برپايي همايش صفي الدين ارموي منتشر خواهد شد، اين فرصت را براي هنرمندان ايراني در عرصه موسيقي فراهم مي كند تا با آثاروشرح حال وي بيشترآشنا شوند.

"ژان دورينگ" همچنين درباره برپايي همايش صفي الدين ارموي گفت: من به اين حركت كاملا اميدوارم و خوب مي دانم كه ما از اين طريق مي توانيم اين نظريه پرداز بزرگ عرصه موسيقي را به دوستداران اين هنر بشناسانيم. به شخصه برگزاري چنين همايش را بهانه اي مي دانم براي ادامه اين روند تا از اين طريق كنگره ها ، سمينارها، همايشهاي مختلفي را در حوزه موسيقي برگزار كنيم.

وي در ادامه افزود: ما در عصري زندگي مي كنيم كه گفتگوي تمدنها است و من اين گفتگو را گفتگوي موزيكال مي دانم، چه از نظر تئوريك و چه از نظر علمي. ما از اين طريق مي توانيم مرز مشتركي كه در زمان گذشته ميان ملل بوده است را دوباره احياء كنيم.

گفتني است همايش صفي الدين ارموي طي روزهاي 26 و 27 دي ماه در تهران و 30 دي ماه در اروميه به همت فرهنگستان هنر و با همكاري استانداري و اداره كل ارشاد استان آذربايجان غربي ، بنياد رودكي ، بنياد ايرانشناسي فرانسه در ايران و انجمن موسيقي ايران برگزار خواهد شد.