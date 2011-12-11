ماشین آلات کشاورزی یارانه دار یزد توسعه می یابد

محمدحسین ملانوری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای سیاست توسعه ماشین آلات نوین کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی اقدام به تهیه تعدادی ماشین آلات، دنباله بندها و ادوات کشاورزی نوین کرده است.

مدیر امور مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان یزد با اشاره به پرداخت بخشی از هزینه های تمام شده ماشین آلات به عنوان یارانه این دستگاه ها افزود: در حال حاضر دستگاه هایی از قبیل شیکرهای کولی (پرتابل) برای برداشت محصولات درختی، دستگاه های سرشاخه خرد کن پشت تراکتوری ایتالیایی، انواع مه سازه های کوچک و بزرگ خارجی و قیچی های الکتریکی ایتالیایی از محل یارانه های خریداری شده است.

وی عنوان کرد: استفاده از چنین ماشین آلاتی توسط مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی کشور مورد تائید واقع شده و از نظر کارایی برای کشاورزان استان مفید و مثمرثمر خواهد بود.

مدیر امور مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی استان یزد ادامه داد: به هرکدام از دستگاه های یاد شده حداکثر 35 میلیون ریال یارانه اختصاص داده شده است.