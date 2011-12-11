مطالعات پنج طرح پژوهشی صنعتی در خراسان شمالی در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا باقری با اعلام اینکه طرح مطالعاتی خوشه صنعتی فرش دستباف برای شناسایی قابلیتهای این هنر دست استان به پایان رسیده است، اظهار داشت: طرح مطالعاتی این خوشه در زمینه شناسایی عوامل موثر در بازارهای صادرات فرش دستباف استان نیز در دستور کار قرار گرفت.

وی تصریح کرد: طرح مطالعات امکان سنجی توسعه صنایع پایین دستی فولاد اسفراین، آلومینای جاجرم و طرح مطالعاتی امکان سنجی ایجاد صنایع پایین دستی بخش کشاورزی و ایجاد ناحیه صنعتی تخصصی صنایع تبدیلی کشاورزی و دامی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی حمایت از پایان نامه های دانشجویی در راستای تعامل صنعت با دانشگاه را از دیگر برنامه های واحد صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اعلام کرد و گفت: در حال حاضر سه پایان نامه دانشجویی در دست بررسی قرار دارد که در صورت تایید اجرایی خواهد شد.

باقری برگزاری دوره های آموزش مهارتی برای کارکنان واحدهای تولیدی همچنین برگزاری تورهای صنعتی و شرکت در نمایشگاههای داخلی و بین المللی را از دیگر برنامه های حمایتی این شرکت از صنایع کوچک مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان برشمرد.