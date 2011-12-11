ایجاد تمدن اسلامی بدون تحول در علوم اسلامی ممکن نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا برنجکار ظهر یکشنبه در ششمین جشنواره پژوهشی پردیس قم افزود: علوم انسانی گفتمان اصلی انقلاب اسلامی است و حتی طرح مباحثی مانند الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت، وحدت حوزه و دانشگاه، جنگ نرم، رویکرد تمدنی به اسلام در کنار رویکرد سنتی و روشنفکری و ... با این موضوع مرتبط است.



وی اظهار داشت: علوم انسانی زیربنای همه این مباحث است و با توجه به اینکه انقلاب اسلامی داعیه دار ایجاد تمدن اسلامی در جهان است تحول در علوم انسانی ضرورتی انکار ناپذیر است.



برنجکار بیان داشت: علوم انسانی اسلامی پایه تمدن اسلامی است و اگر نتوانیم علوم انسانی را با رویکرد اسلامی بسازیم به تمدن اسلامی نخواهیم رسید و تمدن اسلامی هم با پیشرفتهای هسته ای و نظامی و فضایی ایجاد نمی شود.



وی با بیان اینکه این پیشرفتها بسیار ضروری و لازمه زندگی امروزی است، اظهار داشت: علوم انسانی تمدن اسلامی را می‌سازد و علوم پایه و فنی نیز نیاز به جهتگیری علوم انسانی دارد.



اسلامی سازی کار مشترک حوزه و دانشگاه است



رئیس پردیس قم دانشگاه تهران با بیان اینکه اسلامی سازی علوم انسانی کار مشترک حوزه و دانشگاه است، اضافه کرد: واژه تحول با تکمیل و اصلاح و احیا و ... متفاوت است و تحول نوعی دگرگونی و تغییر اساسی و بنیادی محسوب می‌شود از این رو باید به سراغ پایه‌های علوم انسانی برویم.



برنجکار با بیان اینکه علوم انسانی بر پایه های موضوع، مبانی، روش و غایت استوار است، گفت: افرادی که تحول را قبول دارند و در این عرصه سخن گفته و می گویند کمتر به روشها توجه کرده و بیشتر به مبانی توجه داشته اند در حالیکه ما در چهار موضوع نیازمند تحول هستیم.



محقق حوزه علمیه قم اضافه کرد: در علوم انسانی اسلامی هدف تنها رسیدن به امنیت و آزادی و عدالت نیست بلکه همه اینها برای ایجاد سعادت و کمال بشر است.



تعریف اسلام از انسان



برنجکار تاکید کرد: اسلام نگاه تک بعدی به انسان ندارد از این رو در تعریف اسلام از انسان او نه فرشته است و نه گرگ بلکه هم می‌تواند گرگ شود و هم فرشته و این کار با انتخاب خودش میسر می‌شود.



وی اظهار داشت: مبنای علوم انسانی اسلامی سکولاریسم و اومانیسم و ... که در غرب وجود دارد نیست و اسلام تعریف خود را از انسان دارد.