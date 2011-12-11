انتقاد از برخورد تبعیض آمیز قوه قضائیه در برخورد با دانشجویان

به گزارش خبر نگار مهر، سعید قاسمی در نشست دانشجویی ظهر امروز که در دانشگاه صنعتی شریف به مناسبت روز دانشجو و با موضوع اقدام اخیر دانشجویان مقابل سفارت انگلیس و قطع رابطه با این کشور انجام گرفت، گفت: انگلیس 200 سال است که در حق مردم ایران خیانت ظلم و ستم روا داشته و این اقدام دانشجویان و مردم کوچکترین حرکتی بود که می توانستند در مقابل این همه سیاست های خباثت آلود انگلیس علیه کشورمان انجام دهد.

این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه بخشی از کار سفارتخانه ها در ایران جاسوسی است، به اقدامات سفارت انگلیس در فتنه 88 اشاره کرد و گفت: یکی از اقدامات دولت انگلیس که باعث خشم مردم شد، دخالت سفارت این کشور در فتنه 88 و جذب برخی افراد به منظور جاسوسی برای دولت انگلیس بود.

قاسمی در ادامه افزود: بعد از تهدیدات اخیر آمریکا علیه جمهوری اسلامی، تبعیت دولت انگلیس از آمریکا در تشدید تحریم ها علیه ایران و بعد از مصوبه مجلس در کاهش رابطه با دولت انگلیس بود که مردم خشم خود را نسبت به این دولت در مقابل سفارتخانه این کشور نشان دادند.

این عضو قرار گاه عمار همچنین ضمن انتقاد از نوع برخورد قوه قضائیه با برخی دانشجویان حاضر مقابل سفارت انگلیس گفت: چرا در ایام فتنه سال 88 که برخی آقازاده ها در سفارتخانه ها و بخصوص سفارت انگلیس رفت و آمد داشتند و برخی اقدامات را علیه نظام انجام می دادند برخورد جدی از سوی قوه قضائیه نسبت به این افراد صورت نگرفت، ولی برای چند دانشجو که خشم خود را نسبت به اقدامات دولت انگلیس مقابل سفارت نشان دادند یک برخورد قضائی انجام گرفته است.

وی با بیان اینکه دانشجویان و مردم برنامه ای برای ورود به سفارت نداشتند، گفت: اگر دانشجویان قصد تسخیر سفارت انگلیس را داشتند به تبعیت از شهدای دانشجو مانند علم الهدی طوری سفارت را تسخیر می کردند که حتی نیروی انتظامی هم توان بازپرس گیری آن را نداشت.

قاسمی همچنین در توصیه ای به دانشجویان گفت: ما باید بغض و کینه خود را نسبت به اقدامات دولت انگلیس و این قبیل کشورها در سینه نگه داشته و در زمان مناسب جواب اقدامات خصمانه آنها را بدهیم.