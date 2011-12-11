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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

دعانویسی که قادر به خواندن و نوشتن نبود در پیشوا دستگیر شد

دعانویسی که قادر به خواندن و نوشتن نبود در پیشوا دستگیر شد

پیشوا – خبرگزاری مهر: زن بیسوادی که با مدارک و هویت جعلی با همکاری فرزندش روزانه بالغ بر 400 هزار تومان در پوشش دعانویسی از شهروندان در پیشوا کلاهبرداری می کرد، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی فرماندهی انتظامی ویژه شرق استان تهران دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرمانده انتظامی ویژه شرق تهران با اعلام این خبر گفت: مأموران پلیس اطلاعات و امنیت در پی دریافت اطلاعات و اخباری مبنی بر فعالیت یک زن در زمینه رمالی و دعانویسی در سطح شهرستان پیشوا، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار دادند.

سرهنگ سیروس فتحی ادامه داد: در تحقیقات مقدماتی مشخص شد که این فرد با ادعای نوشتن دعاهایی مانند باطل کردن طلسم، گشایش کار و بخت و وسعت رزق، روزانه بالغ بر 400 هزار تومان از شهروندان کلاهبرداری می کند و این در حالی است که سواد خواندن و نوشتن نداشته و دعاها توسط وی انتخاب و به وسیله یکی از فرزندانش نوشته می شود.

وی افزود : مأموران در ادامه با انجام اقدامات اطلاعاتی و کنترل نامحسوس محل مورد نظر در یک فرصت مناسب و با هماهنگی مقام قضایی از منزل مسکونی مذکور بازرسی کردند .

این مقام انتظامی بیان داشت: در بازرسی صورت گرفته، 10 جلد کتاب مربوط به رمالی و دعانویسی، تعداد زیادی تسبیح و انگشتر ومهره به عنوان تبرک و طلسم، دعاهای متعدد نوشته شده  برای ارائه به مراجعه کنندگان، علم سبز رنگ به عنوان تبرک و حاجت دهنده، دو عدد پاسپورت، کارت آبی رنگ ویژه اتباع خارجی وتعدادی طلسم فلزی کشف شد.

وی افزود: بابررسی مدارک شناسایی کشف شده، مشخص شد فرد مذکور جزو اتباع خارجی مقیم شهرستان پیشواست که با سوء استفاده از شناسنامه یکی از شهروندان ایرانی اقدام به اخذ کارت ملی ، دفترچه بیمه درمانی و عقدنامه کرده است.

فرمانده انتظامی ویژه شرق تهران با اشاره به اینکه پلیس مبارزه جدی با رمالی، جادوگری، جن‌گیری و دعانویسی دارد، اضافه کرد: متهمه در بازجویی ها به بزه انتسابی اعتراف کرده و گفت که از اعتقادات کسانی که در زندگی خود دارای مشکلات زناشویی، نازایی و مالی  بودند و نیاز به گره گشایی داشتند، سوء استفاده می کرده است.

وی در پایان ضمن توصیه به شهروندان مبنی بر عدم اعتماد به رمالان و فالگیران، از کلیه شهروندان درخواست کرد مردم در صورت مواجه با این گونه افراد سودجو مراتب را به سرعت از طریق مرکز فوریتهای پلیسی 110 به اطلاع پلیس برسانند.

کد مطلب 1480920

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