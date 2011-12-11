جوابیه توزیع برق مازندران برای خبر مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، در متن جوابیه شرکت توزیع نیروی برق مازندران آمده است:" احترما عطف به مطلب مندرج در قسمت استانها - شمالی - مازندران مورخ 13/9/90 آن خبرگزاری مبنی بر "با قطع برق به دلیل بدهی، آتش نشانی بابلسر در خاموشی فرورفت"، به استحضار می رساند که مهمترین هدف شرکت توزیع برق مازندران و امورهای توزیع، ارائه خدمات مطلوب به مشترکین و متقاضیان گرامی و جلب رضایت آنان است.

بدیهی است جهت ارائه خدمات و حفظ و نگهداری شبکه های گسترده در سطح استان و جبران هزینه های جاری و ثابت، وصول مطالبات از سازمانهای دولتی و خصوصی و مشترکین از اهم وظایف امورهای توزیع می باشد که متاسفانه گاهاً بدلیل عدم پرداخت بدهی از سوی مشترکان علیرغم میل باطنی ناچار به قطع انشعاب می گردند که با عنایت به آئین نامه تکمیلی تعرفه های برق مصوب وزارت نیرو ( بند ج ماده 50-4 ) چنانچه مشترکین صورتحسابهای برق مصرفی و سایر بدهی ها را در سر رسید مقرر پرداخت ننمایند شرکت های برق مجاز به قطع برق اشتراک مورد نظر می باشند.

لیکن همه جوانب نیز در نظر گرفته می شود و مکاتبات متعدد و مذاکرات فراوان با مسئولان ذیربط صورت می پذیرد و حساسیت موضوع نیز گوشزد می گردد تا به وظیفه قانونی خود عمل نمایند.

بدهی معوقه اشتراکهای شهرداری بابلسر نیز بالغ بر 000/000/320 ریال می باشد که امور توزیع برق بابلسر طی مکاتبات عدیده از دی ماه 89 ، ازجمله مکاتبه شماره 313/5370 مورخ 31/2/90، 313/950 مورخ 20/4/90 و 313/1349 مورخ 14/6/90 و 313/ 1574 مورخ 11/7/90 و مراجعات حضوری همکاران امور و مذاکرات حضوری مدیر امور توزیع برق بابلسر با شهردار محترم این شهر هیچ اقدامی در پرداخت آن صورت نگرفته و طی هفته های اخیر برق دو انشعاب شهرداری ( ترمینال در حال ساخت و کافی شاپ تحت اجاره یک شخص ) قطع گردید که توسط شهرداری بابلسر به صورت خود سرانه وصل شد.

بعد از این اقدام، چند بار با دفتر شهردار محترم تماس گرفته شده لیکن به بهانه حضور در جلسه حاضر به صحبت نشدند و پس از آن نیز تماس های مکرری با شماره همراه شهردار محترم برقرار بازهم پاسخی داده نشد . چند روز بعد مجدداً دو انشعاب مذکور و انشعاب نقلیه شهرداری بعلت بدهی قطع و این بار بدون هیچگونه پیگیری از سوی شهرداری ، شهردار مجدداً دستور وصل برق خودسرانه به عوامل زیر مجموعه صادر و برق را وصل کردند.

این بار امور توزیع برق بابلسر علی رغم میل باطنی تصمیم به قطع برق دو ساعته آتش نشانی گرفت تا شاید مسئولی از شهرداری پاسخگوی بدهی برق و وصل خودسرانه انشعابهای شهرداری شود که این بار نیز برق آتش نشانی به صورت خودسرانه توسط پرسنل شهرداری وصل شد.

با عنایت به در نظر گرفتن حقوق حقه وزارت نیرو واهمیت صنعت برق در جامعه و نقش وصول مطالبات در تامین نقدینگی و پیشرفت این صنعت و ارائه خدمات مطلوب به بیش از 27 میلیون مشترک برق در کشور و یک میلیون و 500 هزارمشترک در استان وعدم همکاری برخی از سازمانها در پرداخت صورتحسابهای برق مصرفی و افزون بر آن نقض قوانین و مقررات و اقدامات خودسرانه اداراتی همچون شهرداری بابلسر، خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی برابر قانون مطبوعات پاسخ فوق در همان صفحه و ستون چاپ گردد."

توضیح مهر

خبرگزاری مهر در مازندران با هدف تنویر افکار عمومی و بر اساس خبر ارسالی از مسئولان آتش نشانی بابلسر نسبت به انتشار این خبر اقدام کرده و قصد تخریب دستگاه متبوعه را نداشته است.



