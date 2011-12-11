60 متکدی و کارتن خواب در پایتخت ساماندهی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا سجادی گفت: در اجرای طرح جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها طی روز گذشته 30 اکیپ گشتی این یگان در دو مرحله حضور داشتند که در این راستا 60 متکدی، کارتن خواب و معتاد بی خانمان جمع آوری و ساماندهی شدند.

وی افزود: این افراد برای رسیدگی بیشتر به مراکز بهزیستی "اسلامشهر"، "لویزان"،"یاسر"، و گرمخانه "خاوران" تحویل داده شدند.

فرمانده یگان انتظامی اجرائیات شهرداری پلیس پیشگیری پایتخت در خاتمه بیان داشت: این اقدام برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و رضایت شهروندان صورت گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.