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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۰

سرهنگ سجادی:

60 متکدی و کارتن خواب در پایتخت ساماندهی شدند

60 متکدی و کارتن خواب در پایتخت ساماندهی شدند

تهران - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان انتظامی اجرائیات شهرداری پلیس پیشگیری پایتخت با اشاره به جمع آوری 60 متکدی، کارتن خواب و معتاد خیابانی در تهران، از اجرای مجدد این طرح در روزهای آتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا سجادی گفت: در اجرای طرح جمع آوری متکدیان و کارتن خوابها طی روز گذشته 30 اکیپ گشتی این یگان در دو مرحله حضور داشتند که در این راستا 60 متکدی، کارتن خواب و معتاد بی خانمان جمع آوری و ساماندهی شدند.

وی افزود: این افراد برای رسیدگی بیشتر به مراکز بهزیستی "اسلامشهر"، "لویزان"،"یاسر"، و گرمخانه "خاوران" تحویل داده شدند.

فرمانده یگان انتظامی اجرائیات شهرداری پلیس پیشگیری پایتخت در خاتمه بیان داشت: این اقدام برای افزایش ضریب امنیت اجتماعی و رضایت شهروندان صورت گرفته و در آینده نیز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1480925

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