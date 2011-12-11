4500 متر مربع از معابر شهرستان روانسر آسفالت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی طهماسبی گفت: آسفالت بیش از چهار هزار و 500 متر مربع از معابر روانسر با اعتباری بالغ بر 552 میلیون ریال انجام شده است.

شهردار روانسر تاکید کرد: طی چهار روز گذشته بیش از چهار هزار و 600 متر مربع از معابر شهر روانسر آسفالت شده است.

طهماسبی افزود: کوچه خیابان مسجد فاروقیه، خیابان شهید مطهری( ابتدای میدان زمین شهری تا جنب اداره تربیت بدنی)و لاین تعریض شده میدان شهدا با اعتباری بالغ بر 552 میلیون ریال آسفالت شده است.

شهردار روانسر در پایان تصریح کرد: کار بیش از 40 درصد آسفالت خیابان پاسداران (خیابان دانشگاه پیام نور) انجام شده اما به علت برودت هوا ادامه این کار تعطیل شده که با مساعد شدن شرایط جوی ادامه آسفالت این مسیر آغاز خواهد شد.

