زنان به نهضت فرهنگی بیش از نهضت حقوقی نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر یکشنبه در دومین دوره آموزشی بینالمللی شجره طوبی که در موسسه امام خمینی(ره) قم برگزار شد با بیان اینکه نمیتوانیم به مسئله حقوق زن جدای از تحولات جهان نگاه کنیم تصریح کرد: امروز زنان میتوانند نقش قابل توجهی در تحولات جهان ایفا کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه زنان به نهضت فرهنگی و بازیابی هویت بیشتر از نهضت حقوقی نیاز دارند، اظهار داشت: حقوق زن در اسلام بر پایه عدل و توازن انسانی استوار است و در این زمینه اختلافی بین اندیشمندان وجود ندارد.
وی با تأکید بر اینکه مرد نباید خود را حاکم بر زن بداند و زن نباید مورد ظلم و ستم قرار گیرد،عنوان کرد: قوامیت مرد در درون خانواده به معنای ریاست خانواده است نه حاکمیت بر زن.
عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت: نکته قابل ملاحظهای که در آفرینش زن و مرد که از نشانههای قدرت خداوند است مشاهده میشود این است که زن و مرد از حقیقت انسانی یکسان آفریده شدهاند، دو رتبه جداگانه نیستند، بلکه دو جسم از یک نوع انسانی هستند؛ یک حقیقت، یک گوهر و یک ذات هستند.
وی ادامه داد: البته این امر ممکن است اکنون ساده به نظر برسد اما اگر به تاریخ اروپا، روم باستان، ایران باستان و عرب دوره جاهلی نگاه کنیم مشاهده میکنیم همین حقیقتی که اسلام هزار و 400 سال قبل مطرح کرد مورد انکار فرهنگها قرار گرفته بود.
آیتالله کعبی تصریح کرد: فمینیسم بازتابی علیه این وضعیت بود اما از فطرت، طبیعت و حقیقت انسانی فاصله گرفت؛ آموزههای اسلام درباره حقوق زن مبتنی بر طبیعت فطرت انسانی است در آموزههای ابتدایی اسلام، انسان بودن زن و مرد به رسمیت شناخته میشود.
گفتنی است دوره آموزشی بین المللی شجره طوبی از 19 لغایت 28 آذر با حضور تعدادی از بانوان اندیشمند جهان اسلام از کشورهای اندونزی، آفریقای جنوبی، فرانسه، غنا، استرالیا، نیجریه، پاکستان، اتیوپی و هند در قم در حال برگزاری است.
قم - خبرگزاری مهر: عضو مجلس خبرگان رهبری گفت:زنان به نهضت فرهنگی و بازیابی هویت بیشتر از نهضت حقوقی نیاز دارند.
به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله عباس کعبی ظهر یکشنبه در دومین دوره آموزشی بینالمللی شجره طوبی که در موسسه امام خمینی(ره) قم برگزار شد با بیان اینکه نمیتوانیم به مسئله حقوق زن جدای از تحولات جهان نگاه کنیم تصریح کرد: امروز زنان میتوانند نقش قابل توجهی در تحولات جهان ایفا کنند.
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