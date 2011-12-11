اجرای30درصد جاده اردبیل-سرچم درسال90/ خسارت 900 میلیاردی در یک پروژه!

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کریم هدایتی ظهر یکشنبه طی بازدید از جاده اردبیل - سرچم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروژه از سال 78 شروع شد، اما عمده ترین کارهای این طرح در سال 90 اجرا شده طوری که 30 درصد این طرح تنها در سال 90 انجام شده است.

وی با اشاره به اجرای 20 درصدی کل پروژه تنها در هشت ماهه اول سال 90 اضافه کرد: امسال با افزوده شدن یک لایه آسفالت به طول مسیر این درصد به عدد 30 افزایش پیدا کرد.

مدیر کل راه و ترابری استان افزایش اعتبار این پروژه در سال جاری را یکی از دلایل سرعت بخشی به اجرای این طرح دانست و افزود: تحقق این مهم به دلیل افزایش اعتبارات این طرح بوده است.

وی با بیان اینکه تا شهریور ماه 84 تنها 25 کیلومتر از این طرح اجرا شده بود، تصریح کرد: از این 25 کیلومتر نیز 40 درصد کارها انجام شده بود و در مجموع تا قبل از نیمه دوم سال 84 تنها 20 درصد کل پروژه اجرا شده بود و بقیه مراحل جاده اردبیل – سرچم طی شش سال گذشته اجرا شده است.

هدایتی با اشاره به هزینه هزار و 400 میلیارد ریالی برای جاده اردبیل – سرچم تاکنون ابراز داشت: برای تکمیل ایده آل این پروژه نزدیک 200 میلیارد ریال بودجه لازم است که از این رقم 100 میلیارد ریال به پیمانکار بدهی داریم و با 100 میلیارد ریال کارهای جزئی و چهار خطه کردن جاده اردبیل به خلخال را انجام می دهیم.

وی با بیان اینکه این طرح با برآورد بودجه 500 میلیارد ریالی و برای چهار ساله طراحی شده بود، تصریح کرد: این طرح به سه برابر مدت زمان پیش بینی شده رسیده و در طول 12 سال هزینه 500 میلیاردی آن به هزار و 400 میلیارد ریال افزایش یافته است.به عبارتی 900 میلیارد خسارت در پی داشته است.

این مسئول با اشاره به انتخاب مشاور این طرح از تهران افزود: این طرح ملی تنها یک مشاور داشت که آن هم به دلیل عدم وجود مشاور قدر و پرتوان اردبیلی از خارج استان انتخاب شد.

وی علت کم بودن مشاوران قوی در استان را مهاجرت نخبگان از استان برشمرد و اضافه کرد: مهندسانی که کارهای بزرگی را مدیریت می کنند بعد از چند سال که در استان تجربه اندوزی کرده اند عطای کار در استان را به لقایش می بخشند و مرکز نشین می شوند اما با این حال نیروهای توانمند در استان کم نداریم به شرط اینکه مهاجرت ادامه نداشته باشد.

سیستم روشنایی در جاده لازم نیست

مدیر کل راه و ترابری استان در پاسخ به سوال خبرنگار مهر با بیان اینکه سیستم روشنایی برای جاده اردبیل- سرچم لازم نیست، اظهار داشت: سیستم روشنایی در جاده ها فقط در مناطق مه گیر نصب می شود که خوشبختانه این مسیر مه گیر نبوده و نیازی به نصب روشنایی ندارد.

این اظهارات هدایتی در حالی صورت می گیرد که کارشناسان پلیس راه یکی از عوامل تصادف در جاده ها بویژه در مواقع شب را نبود سیستم روشنایی در جاده ها اعلام می کنند و به نظر می رسد با کم کاریهای صورت گرفته برای نصب سیستم روشنایی در جاده ها در آینده ای نه چندان دور شاهد اتفاقات ناگواری در جاده اردبیل – سرچم باشیم که می تواند جان مسافران و هموطنان را با خطرات جدی تهدید کند.

از دیگر نقاط ظریف اما مهم در این جاده نبود تابلوهای راهنما به اندازه لازم و کافی برای مسافران است، طوری که در طول جاده کمتر تابلو راهنما اعم از فاصله با مناطق مسکونی، ارتفاع تونلها، سرعت و سبقتهای مجاز و غیر مجاز وجود دارد و مدیر کل اداره راه و ترابری استان ترجیح داد جواب قانع کننده ای به سوالات خبرنگاران در این مورد ندهد در حالی که با کمترین هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن می توان این ایرادات جزئی اما مهم و حیاتی را برطرف کرد.

احداث "گالری" برای کاهش خطرات احتمالی

هدایتی همچنین با اشاره به احداث 12 تونل در طول مسیر جاده اردبیل- سرچم عنوان کرد: تونل شماره یک این جاده هزار و 150 متر طول دارد و که نزدیک به چهار کیلومتر از طول جاده کم کرده و کنار گذر تونل به حدود پنج کیلومتر برای جلوگیری از ریزشهای احتمالی احداث شده است.

وی با بیان اینکه تونلهای سه گانه تحت عنوان "گالری" برای جلوگیری از ریزش و ایمن سازی انجام شده است، تصریح کرد: احداث چنین تونلهایی هزینه بر بوده و برای نگهداری آن نیز هزینه لازم است اما برای کاهش خطرات احتمالی این هزینه ها را متحمل شدیم.

هدایتی تجهیز تونلها به سیستم روشنایی را از امتیازهای منحصر به فرد این جاده دانست و گفت: داخل تونلهای 12 گانه جاده اردبیل - سرچم به سیستم روشنایی مجهز شده در حالی که طبق قانون تونلهای بالای یک کیلومتر به سیستم روشنایی تجهیز می شوند که سه تونل از 12 تونل این جاده کوتاه تر از یک کیلومتر است.

وی با اشاره به ریزش یکی از تونلها در زمان احداث این جاده با رد احتمال ریزش دوباره تونلها پس از افتتاح یادآور شد: منطقه از نظر زمین شناسی جوان بوده و کوه های بلند و ارتفاعات زیادی دارد که کار در این ارتفاعات سبب ریزش تونل شد که امری عادی بوده و به هیچ عنوان غیرکارشناسی نبوده است.

پروژه را باید در زمان اتمام رسانه ای کرد

این مسئول در پاسخ به انتقادات خبرنگاران از عدم اطلاع رسانی صریح و شفاف و وعده های عملی نشده مسئولان در مورد جاده اردبیل - سرچم ابراز داشت: به نظر من هیچ مسئولی نباید زمان دقیق افتتاح پروژه را اطلاع رسانی کرده و قولهایی در این مورد بدهد چون هر لحظه احتمال دارد با حادثه غیر قابل پیش بینی مواجه شده و تاخیری در زمان اجرای پروژه به وجود آید که در این صورت مردم دلسرد و ناامید می شوند.

وی همچنین در اظهار نظری جالب با تاکید بر اینکه پروژه را باید در زمان اتمام رسانه ای کرد، افزود: بعد از اتمام کامل و موقع افتتاحیه باید به مردم اطلاع رسانی کرد تا پروژه مردم را خوشحال کند.

غربت نام اردبیل در تابلوها/ خبرنگاران دو کیلومتر پیاده به دنبال تابلو اردبیل بودند

نکته قابل توجه اینکه در محل ارتباط آزاد راه زنجان - سرچم به این جاده هیچ نشانی از نام اردبیل در تابلوهای راهنما نبود که مدیر پروژه برای رفع مسئولیت یکی از تابلوها را به خبرنگاران نشان داد و ادعا کرد که تابلو راهنما برای مسافران اردبیلی است، اما وقتی خبرنگاران با پای پیاده نزدیک دو کیلومتر از مسیر را پیمودند و تک تک تابلوهای جاده را چک کردند نامی از اردبیل ندیدند.

بی شک نصب علائم راهنمایی در جاده ها و بزرگراه ها بسیار مهم است تا مسافران بدون دغدغه خاطر و با راهنمایی تابلو ها بتوانند مسیر خود را پیدا کرده و حرکت کنند اما در این بزرگراه هیچ نشانی از اردبیل نیست و مسافری که می خواهد از این جاده به اردبیل برود دچار سردرگمی در بزرگراه می شود.

نصب تابلو راهنما در یزرگراه هزینه خاصی نمی تواند داشته باشد و صرفا از بی توجهی مسئولان مربوطه و عجله برای افتتاح این طرح حکایت دارد.

