مستند تلویزیونی "ز گفتار دهقان" در شبکه جهانبین تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این مستند با محوریت اخلاق و دین درقالب موضوعات ترویج آداب و سنن درست،‌ حضور خدا و هویت دینی به مدت 40 دقیقه در شبکه جهان بین تولید شده است.

مستند "ز گفتار دهقان" به روایت زندگی یکی از کهنسال ترین شاهنامه خوانان کشور می پردازد و تبلور شاهنامه و تأثیر آن بر زندگی و سرگذشت مردم چهارمحال و بختیاری را بررسی و از دریچه دوربین منعکس می کند.

این فیلم، یک شخصیت محوری دارد که از طریق آن به چند شخصیت جانبی نزدیک و نظرات آنان نسبت به شاهنامه بررسی می شود.

شخصیت محوری مستند "ز گفتار دهقان" محمد مراد عباسپور 96 ساله، قدیمی ترین شاهنامه خوان در قید حیات کشور است که حافظه ای قوی دارد و همواره در انتقال آئین شاهنامه خوانی به اطرافیانش در تلاش بوده است.

ضرورت تولید این اثر، احیای فرهنگ شاهنامه خوانی است که نمادی از پیوند فرهنگهای ملی و بومی در مقابل هجوم فرهنگهای بیگانه در جامعه امروز محسوب می شود به خصوص که سنت پیشکسوتان شاهنامه خوانی در حال فراموشی است.

از مهمترین ویژگیهای این فیلم، تلاش برای آشنایی با نمونه های مختلف شاهنامه خوانی و به تصویرکشیدن جاری و ساری بودن این سنت در زندگی روزمره مردم عادی است.

مستند "ز گفتار دهقان" در مناطق مختلفی از جمله مسجد سلیمان، روستاهای چلیچه، کران،‌ آورگان و لوکیشن های متنوعی از طبیعت تصویربرداری شده است.

گفتار متن این مستند محض، دو بخش است که قسمتی را شخصیت اصلی داستان و قسمتی را گوینده نقل می کند.

تهیه کننده، کارگردان و نویسنده این مستند حمید جعفری است.