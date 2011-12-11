شهادت شهدای مبارزه با نفاق سند افتخار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردارعلی فضلی بعد از ظهر یکشنبه در یادواره شهدای ترور در اردبیل اظهار کرد: شهدای ما شهدای راه حق و آزادی و بصیرتند و دشمنان کوردل چشم دیدن مشعل برافروخته آنها را ندارند.

وی یاد و تجلیل از حماسه مظلومانه شهدای ترور را منشاء خیر و برکت برای بیداری بیشتر مردم دانست و افزود: این حرکتها نقاب از چهره زشت و کریه استکبار و منافقان بر می دارد.

وجود 17 هزار شهید ترور در کشور



جانشین رئیس سازمان بسیج مستضعفین از وجود 17هزار و 160 شهید ترور شده در کشور توسط منافقان کوردل خبر داد و عنوان کرد: شهدا انسان‌های بی‌نظیر تاریخ هستند و انسانهایی چون شهید آیت‌الله مدنی امام جمعه همدان، شهید آیت‌الله صدوقی و شهید صیاد شیرازی آتشی را در دل دشمنان برافروخته بودند که استکبار خاموشی این آتش را تنها در ترور آنها دانست.

فضلی با اشاره به اقدامات فتنه گران در سال 88 اظهار کرد: منافقان به سرکردگی استکبار می خواستند آتشی نوین در ایران به پا کنند، ولی ملت ایران با ولایتمداری و ولایت پذیری آتش کینه آنها را فرو نشانده و دشمنان همچون گذشته مغلوب شدند.

به گفته وی مردم اردبیل نیز همجون سایر استانها با ولایت مداری و با تقدیم شهید دین خود را نسبت به انقلاب اسلامی ادا کرده اند.

یادآور می شود: استان اردبیل هفت شهید ترور دارد که شهید "ابوالفضل پیرزاده" و شهید "حمید محمد غریبانی " در شهرستان اردبیل ترور شدند و پاسدار شهید "محب علی کاظمی" و پاسدار وظیفه "گل احمد ولی" در درگیری با منافقین و شهید "محمد حسینی" به عنوان چهره حزب الهی در اثر تیراندازی در تهران و شهید "رشید زیادی "در بمب گذاری شهر تهران و شهید "سیاح ولی آذری" در بمب گذاری حرم مطهر امام رضا (ع) به خیل شهدا پیوستند.

در پایان این مراسم ضمن مداحی و خواندن دلنوشته هایی درباره شهیدان از خانواده های شهدای ترور اردبیل با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد.







