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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۶

امینی:

مشارکت مردمی یکی از نیازهای اصلی آموزش و پرورش است

مشارکت مردمی یکی از نیازهای اصلی آموزش و پرورش است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه گفت: مشارکت مردمی یکی از نیازهای اصلی آموزش و پرورش است ولی نباید اجباری در این خصوص باشد.

به گزارش خبرگزاری، جلال امینی گفت: در استان کرمانشاه 200 مجتمع آموزشی روستایی و 80 مجتمع آموزشی شهری وجود دارد که در تسهیل ساماندهی نیرو و تقسیم منابع برای ادارات آموزش و پرورش نقشی عمده بر عهده دارند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تاکید کرد: تلاش ما این است که با متصل کردن این مجتمع‌ها به سامانه اداری و کاستن از تشریفات اداری گامی مؤثر برای چابک‌سازی مجموعه آموزش و پرورش که از برنامه‌های کلان وزارتخانه است، برداریم.

امینی تصریح کرد: این اداره نیروهای حق‌التدریس خود را که دارای چهار سال سابقه کار هستند، از بلاتکلیفی خارج و همه نیروهای شرکتی خود را به نیروی قراردادی تبدیل وضعیت کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمانشاه افزود: با توجه به ادغام نهضت سواد آموزی در آموزش و پرورش به عنوان معاونت سواد آموزی، مشکل آموزشیارانی هم که دارای 60 ماه سابقه خدمت و مدرک فوق دیپلم و بالاتر هستند حل خواهد شد.

وی تصریح کرد: کتابهای پایه ششم ابتدایی در حال تدوین هستند و درس مهارتهای زندگی یکی از دروس اساسی این پایه محسوب می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه تأکید کرد: مشارکت مردمی یکی از نیازهای آموزش و پرورش است ولی نباید اجباری در این خصوص صورت گیرد.

وی ادامه داد: اگر در مقوله جذب مشارکتهای مردمی خطایی صورت گرفته باشد، این خطا در مدرسه صورت گرفته و باید اصلاح شود و این پولها به هیچ وجه نباید سلیقه‌ای هزینه شود.

امینی در پایان با اشاره به یک نوبته کردن مدارس در شیفت صبح، گفت: تحقیقات نشان داده که کیفیت یادگیری در شیفت صبح بالاتر است و اگر تاکنون این برنامه به طور کامل اجرایی نشده به علت وجود پاره‌ای مشکلات از جمله کمبود فضاهای آموزشی بوده است.

کد مطلب 1480940

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