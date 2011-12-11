انتخاب رشته تکمیل ظرفیت دکتری 90 آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظرفیت‌ پذیرش‌ رشته ‌محل های جدید و افزایش ظرفیت برخی از کد رشته محلهای آزمون‌ ورودی‌ دوره های دکتری تخصصی (نیمه متمرکز) سال 90 حدود سه هزار نفر اعلام شده است و تاکنون دانشگاهها اصلاحات متعددی را در این زمینه اعلام کرده اند.

داوطلبان تا 23 آذرماه فرصت دارند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org و 5 کد رشته محل را انتخاب کنند.

گزینش نهایی در هر یک از کد رشته‌ های تحصیلی‌ اعلام شده بر اساس شرایط اعلام شده است و در آن‌ دسته‌ از کد رشته‌ های‌ امتحانی‌ که‌ ظرفیت‌ اعلام‌ شده‌ بیش‌ از یک‌ محل‌ تحصیل‌ باشد، داوطلبان‌ در صورت‌ تمایل ‌می‌‌توانند حداکثر تا 5 کد رشته محل را به ترتیب‌ اولویت، انتخاب‌ کنند.

بر اساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، منحصراً داوطلبانی که در آزمون دکتری سال 90 در جلسه آزمون حاضر بوده اند و در ردیف پذیرفته شدگان نهایی قرار نگرفته اند، حق انتخاب کد رشته محلهای مندرج در این اطلاعیه را دارند و داوطلبانی‌ که‌ اسامی‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ پذیرفته‌ شده‌ نهایی‌ در یکی‌ از کد رشته‌ محلهای‌ تحصیلی‌ اعلام‌ شده‌است، حق‌ انتخاب کد رشته محل را ندارند.

به گزارش مهر، شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 692 این شورا در بیست و یکم تیرماه 90، مصوب کرد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری از 5 هزار و 600 نفر به 10 هزار نفر افزایش پیدا کند.