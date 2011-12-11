هیچ تقدیری از مدال آوران معلول رقابتهای جهانی آیواز انجام نشد

اعظم السادات رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با وجود گذشت چند روز از بازگشت ما از این رقابتها جهانی، به جز رئیس اداره ورزش و جوانان ساری، هیچیک از مسئولان ورزشی استان حتی با تماس تلفنی مدال آوری در این رقابتها را تبریک نگفتند.

وی افزود: پس از آنکه پرواز کاروان اعزامی ایران به این رقابتها در تهران به زمین نشست چون هیچ مسئولی از ورزش استان در فرودگاه حضور نداشت، مجبور شدیم با هزینه شخصی به ساری بازگردیم که امیدواریم مسئولان در حمایت از ورزشکاران، تبعیض آمیز رفتار نکنند.

عضو تیم ملی تیراندازی ورزشهای جانبازان و معلولان ایران افزود: حضور ورزشکاران مدال آور در دانشگاه و یافتن شغل مناسب از جمله وعده های بدون سرانجامی بود که با تلاش فراوان تاکنون تحقق نیافته است.

رضایی به هزینه های فراوان تیراندازی اشاره کرد و گفت: تفنگ بادی که با آن به انجام تمرین می پردازم را با گرو گذاشتن سفته از فدراسیون، تحویل گرفته و همواره از آسیب دیدن تفنگ و پرداخت کردن مبلغ کامل 45 میلیون ریالی آن محتاط و دست به عصا هستم.

وی گفت: هزینه خرید ساچمه های این وسیله در هفته 200 هزار ریال بوده که تمام این مبالغ را باهزینه شخصی پرداخت می کنم و تاکنون هیچ حمایتی از مسئولان دریافت نکردم.

عضو تیم ملی تیراندازی ورزشهای جانبازان و معلولان ایران به بخت بالای خود به حضور در رقابتهای پارلمپیک لندن اشاره کرد و گفت: حضور در این رقابتها با توجه به رکورد به ثبت رسانده بسیار محتمل بوده و با وجود مشکلات و بی مهریهای موجود برای رسیدن به مدال در این رقابتها امیدوار هستم.