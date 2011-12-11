مهمانپرست حکم دادگاه ایالتی واشنگتن مبنی بر ارتباط ایران با القاعده را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، بدنبال صدور رأی دادگاه ایالتی واشنگتن درخصوص ادعای کذب شش نفر علیه جمهوری اسلامی ایران و طرح اتهام ارتباط با القاعده و انفجار سفارت آمریکا در کنیا در سال 1998 ، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ضمن تکذیب و محکومیت شدید اتهام مطرح شده از سوی قاضی دادگاه گفت: این اتهام بی پایه و اساس یکی دیگر از سناریوهای طراحی شده از سوی دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است.



رامین مهمانپرست با اشاره به سوابق تأسیس سازمان القاعده و ارتباط و حمایت دولت آمریکا از آن افزود: شهادت 9 تن از دیپلماتهای کشورمان توسط گروهک مزبور در افغانستان در سال 1377 سند روشنی بر حقانیت جمهوری اسلامی ایران و بی پایه بودن ادعای دولت آمریکاست که برای سرپوش گذاشتن بر شکستها و ناکامی های خود و رژیم نامشروع صهیونیستی در منطقه به سناریو سازی های فاقد ارزش علیه ملت و دولت جمهوری اسلامی ایران روی آورده است.

