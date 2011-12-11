شش فرنگی کار از فارس در مرحله سوم اردوی تیم ملی حضور یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مرحله از اردوی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان در حالی از بیست و ششم آذر ماه در خانه کشتی برگزار می شود که از 36 کشتی گیر دعوت شده از سوی کادر فنی تیم ملی، نام شش فرنگی کار از استان فارس دیده می شود.

امید نوروزی، حمید زارع، مهرداد بایندور، محمد قربانی، کمال محمد علی زاده و علی قیطاسی شش کشتی گیر از فارس هستند که در این اردو حاضر خواهند بود.

اسامی نفرات دعوت شده در اوزان مختلف به این اردو که با هدف حضور مقتدر در رقابتهای گزینشی المپیک به مدت دو هفته برگزار خواهد شد بدین شرح است:

۵۵کیلوگرم: حمید سوریان- شیرزاد بهشتی طلا (تهران) محسن حاجی‌پور (مازندران) سامان عبدولی (خوزستان) مصیب اکبری (توابع تهران)



60 کیلوگرم: امید نوروزی- حمید زارع (فارس) عبدالمحمد پاپی (خوزستان) ابوذر نورزاده- محمد نوربخش (تهران)



66 کیلوگرم: سعید عبدولی (خوزستان) علی محمدی (تهران) افشین بیابانگرد (اردبیل) مهدی زیدوند (هرمزگان) برومند اصلانی (آذربایجان غربی)



74 کیلوگرم: فرشاد علیزاده (تهران) محسن قاسمی (لرستان) کمال محمدعلیزاده (فارس) محسن مهدی‌زاده (توابع تهران) هادی علیزاده پورنیا (قم)



84 کیلوگرم: حبیب‌اله اخلاقی (خوزستان) طالب نعمت‌پور (لرستان) داود اخباری (تهران) داود عابدین‌زاده (هرمزگان) وحید بیدار (اردبیل) علی قیطاسی (فارس)



96 کیلوگرم: قاسم رضایی – داود گیل نیرنگ- محمدرضا اکبری (مازندران) مهرداد بایندور (فارس)



120 کیلوگرم: بشیر باباجان‌زاده- بهروز یوسفی (مازندران) محمد قربانی (فارس) امید جراحی (کردستان) امیر قاسمی منجزی (خوزستان) بهنام مهدیزاده (تهران)

زرین دشت و جهرم قهرمان مسابقات کونگ فو توآ فارس شدند

مسابقات کونگ فو توآ باشگاههای استان به میزبانی شهرستان زرین دشت برگزار شد و طی آن زرین دشت و جهرم قهرمان این دوره از مسابقات شدند.

این رقابتها با شرکت 13 باشگاه از 9 شهرستان استان برگزار شد و در نهایت پس از آنکه تیمهای زرین دشت و جهرم به مقام قهرمانی رسیدند، تیمهای لارستان و نورآباد ممسنی نیز به ترتیب به مقامهای دوم و سوم دست یافتند.

در این مسابقات همچنین تیم قائمیه کازرون نیز به عنوان تیم اخلاق انتخاب شد.

اردوی تیم ملی فوتسال بانوان با حضور دو بانوی فوتسالسیت از فارس آغاز شد

اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتسال بانوان کشورمان از صبح امروز یکشنبه در کمپ تیمهای ملی آغاز شد که از فارس آسیه بهرامی و پرستو کهن در این اردو حضور دارند.

این مرحله از اردو که با حضور ۱۸ بازیکن در کمپ تیمهای ملی آغاز شده، تا ۲۲ آذرماه ادامه خواهد داشت.

آسیه بهرامی و پرستو کهن از فارس، نسترن مقیمی از مازندران، نسمیه غلامی، حمیده حمیدی از خوزستان، سمانه چهکندی از خراسان رضوی، الهام شیخی از اصفهان، نغمه مرادی و شیما کریمی از البرز، فاطمه اعتدادی از قزوین، فرشته کریمی، نیلوفر اردلانی، لیلا اقبالی، بهناز خیاط، الناز آمارات، فهیمه زارعی و سپیده زرین راد از هرمزگان نفراتی هستند که از صبح امروز تمرینات خود را زیر نظر شهرزاد مظفر آغاز کرده اند.