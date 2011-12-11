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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

خدایی:

کلاسهای رباتیک در کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان برگزار می شود

کلاسهای رباتیک در کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان برگزار می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان از برگزاری کلاسهای رباتیک ویژه اعضای این کانون از دی ماه سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رباب خدایی منفرد افزود: این کلاسها ویژه مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بوده و به مدت سه ترم برگزار خواهد شد.
 
وی ادامه داد: این دوره آموزشی به منظور بالا بردن سطح خلاقیت جوانان و نوجوانان و کشف استعدادهای آنان در این زمینه و معرفی جدیدترین ابداعات و اختراعات به جوانان و نوجوانان برگزار می شود.
 
مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان افزود: این طرح با حضور اساتید برجسته و به مدت یکسال برگزار خواهد شد و در خاتمه مدرک پایان دوره به اعضا اعطا شده و برگزیدگان نیز به جشنواره خوارزمی معرفی خواهند شد.
 
خدایی منفرد یادآورشد: کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان با بیش از یک هزارو 300 نفر عضو یکی از فعالترین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان است که در رشته های مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی فعال است.
کد مطلب 1480951

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