کلاسهای رباتیک در کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رباب خدایی منفرد افزود: این کلاسها ویژه مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بوده و به مدت سه ترم برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: این دوره آموزشی به منظور بالا بردن سطح خلاقیت جوانان و نوجوانان و کشف استعدادهای آنان در این زمینه و معرفی جدیدترین ابداعات و اختراعات به جوانان و نوجوانان برگزار می شود.

مدیر مسئول کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان افزود: این طرح با حضور اساتید برجسته و به مدت یکسال برگزار خواهد شد و در خاتمه مدرک پایان دوره به اعضا اعطا شده و برگزیدگان نیز به جشنواره خوارزمی معرفی خواهند شد.

خدایی منفرد یادآورشد: کانون فرهنگی و هنری طاهای زنجان با بیش از یک هزارو 300 نفر عضو یکی از فعالترین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان است که در رشته های مختلف قرآنی، فرهنگی، هنری، آموزشی و ورزشی فعال است.