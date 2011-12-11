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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

افزایش 10 درصدی تولید فولاد خام ایران در 2011

افزایش 10 درصدی تولید فولاد خام ایران در 2011

وزیر صنعت، معدن و تجارت از افزایش 10 درصدی تولید فولاد خام ایران در سال 2011 طبق گزارش انجمن جهانی فولاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری اعلام کرد طبق گزارش انجمن جهانی فولاد تولید فولاد خام ایران در 10ماهه سال 2011 میلادی با افزایش 9/10درصدی بالغ بر 10میلیون و 903 هزار تن شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، اظهار داشت: همچنین در این گزارش آمده که تولید 10ماهه فولاد خام ایران در سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه در سال 2009 از رشد 7/17 درصدی برخوردار شده است.

غضنفری تصریح کرد: تولید ایران در اکتبر 2011 با رشد 9/3 درصدی نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 1 میلیون و 85 هزار تن رسیده و این میزان تولید نسبت به اکتبر 2009 نیز رشد 7/31 درصد رشد دارد.

وی با تاکید بر ضرورت حضور فعالتر بخش خصوصی در اکتشاف معدن، گفت: در نخستین نشست اتاق فکر معدن، چگونگی حضور بخش خصوصی در حوزه اکتشاف به بحث و بررسی گذاشته شد.

کد مطلب 1480952

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