مسابقات سراسری قرآن و عترت در آمل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دراین مسابقات 300 نفر از دانشجویان و استادان این واحد آموزشی با هم رقابت کردند.

حجت الاسلام علی اصغری افزود: مسابقات سراسری قرآن و عترت در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار می شود که مرحله کتبی آن روز یکشنبه در همه واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.

وی ادامه داد: مسابقات کتبی قرآن و عترت در رشته های نهج البلاغه، ترجمه و تفسیر قرآن، زندگانی 14 معصوم، ترجمه انگلیسی قرآن کریم ویژه استادان و رشته های تفسیر قرآن کریم، نهج البلاغه، ترجمه قرآن به زبانهای انگلیسی و فارسی، زندگانی پیامبر اسلام(ص)، زندگانی 14 معصوم، نماز، ادعیه و زیارات، احکام خواهران و برادران ویژه دانشجویان برگزار شد.

رئیس دفتر فرهنگ اسلامی واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی اضافه کرد: در هر رشته سه نفر به عنوان نفرات برگزیده معرفی می شوند.

علی اصغری گفت: در رشته های قرائت تحقیق، قرائت ترتیل، حفظ پنج جز، 10 جز، 20 جز و کل قرآن کریم از موارد آزمون مسابقات شفاهی است که در سه مرحله واحدی، منطقه ای و نهایی برگزار می شود.

وی یادآورشد: مرحله درون دانشگاهی این مسابقات از 19 تا 24 آبان ماه درهمه واحدهای دانشگاهی برگزار شد و مرحله منطقه ای در بهمن ماه امسال برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مرحله نهایی مسابقات شفاهی همزمان با اختتامیه مسابقات اردیبهشت ماه سال آینده در یکی از واحدهای منتخب دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.