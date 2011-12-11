به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز یک شنبه 20 آذر ماه برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

اعترافات پسر نوری زاد؛ساخت این فیلم یک ماموریت بود

پس از انتشار فیلمی افشاگرانه در برخی رسانه ها در مورد محمد نوری زاد پسر وی در گفتگو با برخی رسانه های ضد انقلاب اعترافات جالبی داشته است. به گزارش ندای انقلاب اباذر نوری زاد پسر محمد نوری زاد که در آمریکا سکونت دارد در گفت و گو با رادیو کوچه پرده از پیش طراحی شده بودن این فیلم برداشته است.

وی گفت:" تمامی صحنه‌های گرفته شده مربوط به بین دو تا چهار ماه پیش است که وی برای بخشی از یک پروژه سینمایی خود از پدرش گرفته است." در ابتدا طبق گفته های محمد نوری زاد این فیلمی بوده که توسط خودش به صورت مستند و به صورت محدود ساخته شده است ولیکن با اظهارات پسرش مشخص شد که نوری زاد مانند گذشته با دروغگویی و آدرس غلط دادن درصدد انحراف افکارعمومی از این حرکت ضدانقلابی اش بوده است.

بالاترین:آقای نوری زاد، تو عامل حکومتی نه "حر" سبزها!

همچنین سایت بالاترین در مطلبی با اشاره به انتشار فیلمی از سوی محمد نوری زاد وی را بازیگر حکومت نامید و نوشت که وی تنها نقش یک حر قلابی را برای جنبش سبز ایفاء کرد که با این فیلم دستش نیز رو شد.

حبس مدیرعامل کارخانه نساجی در دستشویی برای مطالبه حقوق!

قاصد نوشت:تعدادی از کارگران یکی از کارخانه های نساجی در شمال کشور برای مطالبه حقوق عقب افتاده خود مدیرعامل کارخانه را نصف روز در دستشویی حبس کرده و اعلام کردند که تا دریافت مطالبات معوقه خود این فرد را آزاد نخواهند کرد.در نهایت با وساطت و وعده های فرماندار مبنی بر پرداخت حقوق معوقه کارگران مدیرعامل توانست کارخانه را ترک کند اما بعد از گذشت چند روز همچنان وعده های فرماندار نیز عملی نشد.

نماینده کلیمیان هم بی بی سی را محکوم کرد

به گزارش جهان، سیامک مره صدق، نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس با اشاره به پخش فیلمی در خصوص کلیمیان ایرانی از شبکه بی بی سی فارسی و سیاه نمایی در خصوص زندگی کلیمیان در ایران با محکوم کردن این اقدام رسانه وابسته به دولت انگلیس گفت: فیلم سیاه نمایی زندگی ایرانیان کلیمی در راستای سیاست « تفرقه بیانداز و حکومت کن» روباه پیر قابل پی‌گیری است و آنها باید بدانند که این نوع رفتارها نمی تواند وحدت ایرانیان را به هم بزند و ایرانیان کلیمی این رفتار رسانه وابسته به انگلیس را محکوم می‌کنند.

کاروان خودروی جلال طالبانی هدف حمله تروریستی قرار گرفت

باشگاه خبرنگاران نوشت:کاروان خودروی محافظان "جلال طالبانی" رئیس جمهور عراق شب‌ گذشته‌ در استان کرکوک، مورد حمله‌ تروریستی افراد ناشناس قرار گرفت .در این حمله‌ تروریستی یکی از محافظان رئیس جمهور عراق کشته‌ و دست کم یک تن دیگر زخمی شدند.بر اساس این گزارش، در هنگام این حمله، طالبانی در محل حادثه‌ حضور نداشته‌ است.

دیوان حافظ ،تالیف عبدالله جاسبی!

سروش نیوز نوشت :شنیده شده جاسبی قصد دارد بعد از تحویل ریاست دانشگاه آزاد به شخصی دیگر به نویسندگی و تالیف آثاری جدید در زمینه های مختلف بپردازد.

به گفته جاسبی در جمع مسوولان و مدیران ارشد دانشگاه آزاد، وی قصددارد بعد از فراغت از ریاست دانشگاه در این راستا دیوان حافظ را به سبکی جدید تالیف و برخی از ابیات بدیع و ماندگار حافظ را به صورت ویژه منتشر کند. تاریخچه دانشگاه آزاد هم از دیگر کارهایی است که جاسبی از نگارش آن پس از واگذاری ریاست خبر داده است.

لیدرشان می خواست روز مقدس یهودیان از امام زمان پرده برداری کند

فارس نوشت:داود احمدی نژاد رئیس اسبق بازرسی ویژه ریاست جمهوری ضمن شمردن ۹ شباهت اسفندیار رحیم مشایی با عطاءالله مهاجرانی گفت که لیدر جریان انحرافی یک زمانی گفت ‌امام زمان (عج) قرار است روز شنبه ۱۴خرداد سال ۹۰ظهور صغری کنند که همین موارد است که ثابت می‌کند این جریان، انحرافی است، چراکه ‌در همه روایات ‌ما ظهور صغری نداریم؛ غیبت صغری و کبری داریم اما ظهور کبری و صغری‌ نداریم، لذا این این اتفاق نیفتد چراکه ‌در قاموس شیعه امام زمان (عج) ‌جمعه ظهور می‌کنند اما جریان انحرافی می‌خواست ‌روز شنبه ‌که روز موعود و روز مقدس یهودی‌هاست، از امام زمان (عج) پرده‌‌برداری کنند.

بازی ترور رسانه ای جریان انحراف کلید خورد

جریان انحرافی درادامه پروژه التهاب آفرینی خود قصد انتشار ویژه نامه ای در تخریب رسانه های اصولگرا را دارد.

به گزارش جوان آنلاین، جریان انحرافی بر اساس مصوبه اتاق فکر خود ترور رسانه های اصولگرا و منتقدین خود را عملیاتی ساخته است.در همین راستا شنیده شده اخیرا ویژه نامه ای تحت عنوان«افشاگری در خصوص رسانه های اصولگرا» توسط ارگان رسانه های جریان انحراف تهیه شده و در آن ضمن القای حاکمیت دوگانه در کشور،سپاه به عنوان سازمانده منتقدین دولت معرفی شده است.

تحلیل توکلی از عوامل فساد ۳۰۰۰میلیاردی

الف نوشت: احمد توکلی در جمع دانشجویان درخصوص فساد بانکی اخیر گفته است: تبارگرایی و قوم و خویش بازی، خرید نفوذ و حمایت ویژه از متهمان به فساد از عوامل مهم در اختلاس اخیر بوده است. توکلی با اشاره به میزان فساد اقتصادی اخیر تصریح کرد: این رسوایی اخیر دوبرابر بزرگتر از بزرگترین رسوایی سال ۲۰۰۹آمریکا است و نمی توان گفت اثرآن صرفا ۳۰۰۰میلیارد تومان است چرا که اثر آن در کاهش اعتماد عمومی به حکومت اسلامی بسیار بیشتر است و صدمه بزرگی که این فاجعه به اعتماد عمومی وملی در کشور زده قابل محاسبه نیست.

مایکل مور بازداشت شد

فارس نوشت: مراسم گرامیداشت ۱۶ آذر (روز دانشجو) در سالن شهید چمران دانشکده فنی دانشگاه تهران برگزار شد. در این مراسم قرار بود مایکل مور کارگردان آمریکایی طی یک ارتباط تصویری مستقیم نظرات خود را در خصوص قیام وال استریت برای دانشجویان دانشگاه تهران بیان کند. اما دستگیری این کارگردان آمریکایی در روزهای گذشته توسط پلیس آمریکا باعث شد که وی نتواند نظرات خود را در این خصوص بیان کند.