واحدهای تولیدی چهارمحال و بختیاری بسته حمایتی دریافت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، عبد الله رضوی اظهار داشت: ازمجموع 32هزارو31 واحدصنفی فعال این استان صاحبان هزار واحد تولیدی، فنی، توزیعی وخدماتی برای دریافت تسهیلات بسته حمایتی اصناف به صورت اینترنتی نام نویسی کردند.

وی افزود: هر واحد صنفی به طورمیانگین 10تا 100 میلیون ریال تسهیلات دریافت می کند.

رئیس اداره اصناف وتشکلهای صنفی چهارمحال وبختیاری با اشاره به اینکه درمرحله نخست 10درصد واحدهای تولیدی هراستان از تسهیلات بهره مند می شوند، گفت: واحدهای صنفی و تولیدی انرژی بر بیش از مبلغ مذکور یارانه دریافت می کنند.

وی تاکید کرد: براساس دستورالعمل اجرایی شش هزارو754 واحد تولیدی مشمول دریافت تسهیلات بسته حمایتی اصناف هستند.

