نمایشگاه فرش دستباف استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در مراسمی با حضور حسن جمشیدیها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان، رحیمی مدیرعامل سازمان همیاریهای شهرداری قزوین چهارمین نمایشگاه فرش دستباف استان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان، بافندگان و صادرکنندگان فرش استانهای تبریز، قم، اصفهان، کاشان، فارس، گلستان، کردستان، اردبیل، یزد، کرمان، مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، تهران و قزوین دستبافته های خود را در معرض دید علاقمندان به این صنعت قرار داده اند.

این نمایشگاه در 77 غرفه و در فضایی به مساحت سه هزار و 600 مترمربع برپا شده و تا 25 آذر ماه برای بازدید عموم دایر است.

علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاهای بین المللی استان قزوین در خصوص اهداف برپایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر اظهارداشت: آشنایی بیشتر مردم با این هنر و صنعت بومی و ملی، حمایت از تولید کندگان داخلی، ترویج و توسعه صنعت فرش دست باف و ایجاد فضایی مناسب برای برقراری ارتباط مستقیم تولید کننده و مصرف کننده مهمترین هداف برپایی این نمایشگاه است.

وی افزود: ارائه تخفیف 15 تا 20 درصدی در این نمایشگاه زمینه خرید بهتر مصرف کنندگان را فراهم می کند.

نمایشگاه فرش دستباف استان قزوین با ارایه انواع فرشهای دست باف ابریشم و تابلو فرشهای نفیس و زیبا از 20 تا 25 آذر ماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در خیابان نوروزیان جنب صداوسیما برپاست و عموم مردم می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن دیدن و خرید کنند.