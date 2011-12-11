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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۸

نمایشگاه فرش دستباف استان قزوین افتتاح شد

نمایشگاه فرش دستباف استان قزوین افتتاح شد

قزوین - خبرگزاری مهر: چهارمین نمایشگاه فرش دستباف استان قزوین در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه در مراسمی با حضور حسن جمشیدیها رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت، علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان، رحیمی مدیرعامل سازمان همیاریهای شهرداری قزوین چهارمین نمایشگاه فرش دستباف استان در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین افتتاح شد و آغاز به کار کرد.

در این نمایشگاه تولیدکنندگان، بافندگان و صادرکنندگان فرش استانهای تبریز، قم، اصفهان، کاشان، فارس، گلستان، کردستان، اردبیل، یزد، کرمان، مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، تهران و قزوین دستبافته های خود را در معرض دید علاقمندان به این صنعت قرار داده اند.

این نمایشگاه در 77 غرفه و در فضایی به مساحت سه هزار و 600 مترمربع برپا شده و تا 25 آذر ماه برای بازدید عموم دایر است.

علی وحدتی مدیرعامل شرکت نمایشگاهای بین المللی استان قزوین در خصوص اهداف برپایی این نمایشگاه به خبرنگار مهر اظهارداشت: آشنایی بیشتر مردم با این هنر و صنعت بومی و ملی، حمایت از تولید کندگان داخلی، ترویج و توسعه صنعت فرش دست باف و ایجاد فضایی مناسب برای برقراری ارتباط مستقیم تولید کننده و مصرف کننده مهمترین هداف برپایی این نمایشگاه است.

وی افزود: ارائه تخفیف 15 تا 20 درصدی در این نمایشگاه زمینه خرید بهتر مصرف کنندگان را فراهم می کند.

نمایشگاه فرش دستباف استان قزوین با ارایه انواع فرشهای دست باف ابریشم و تابلو فرشهای نفیس و زیبا از 20 تا 25 آذر ماه در محل دایمی نمایشگاههای بین المللی قزوین واقع در خیابان نوروزیان جنب صداوسیما برپاست و عموم مردم می توانند همه روزه از ساعت 15 الی 21 از آن دیدن و خرید کنند.

کد مطلب 1480965

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