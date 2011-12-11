400 داوطلب در آزمون کارشناسی ناپیوسته دانشگاه آزاد آمل شرکت می کنند

یحیی کامیابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این آزمون در صبح روزجمعه بیست و پنجم آذرماه برگزار می شود که از این تعداد 126 نفر زن و274 نفر مرد هستند.

وی افزود: داوطلبان برای شرکت دراین آزمون کارت ورود به جلسه خود را به صورت اینترنتی از طریق سایت سازمان سنجش از ساعت 11 صبح روز سه شنبه بیست و دوم آذر ماه دریافت کنند.

وی اضافه کرد: زمان ارائه کارت ورود به جلسه به داوطلبان تا یک ساعت قبل از شروع آزمون ادامه خواهد داشت.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی ادامه داد: داوطلبان این آزمون می‏توانند با وارد کردن شماره پرونده و کد رهگیری که درهنگام ثبت نام دریافت کردند نسبت به مشاهده و تهیه پرینت کارت ورود به جلسه خود اقدام کنند.

کامیابی اضافه کرد: اطلاعات فردی شخص داوطلب به همراه عکس وی در کارت ورود به جلسه درج شده و داوطلبان در صورت وجود هر مشکلی در اطلاعات مندرج در کارت لازم است می توانند به صورت حضوری از روز چهارشنبه بیست و سوم آذر ماه به دانشکده علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات آیت الله آملی مراجعه کنند.