اخبار کوتاه ورزشی چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهردر جریان رقابتهای تکواندو قهرمانی دانشجویان دانشگاههای آزاد سراسر کشور فاضل نوروزی تکواندو کار چهارمحالی موفق شد مدال طلای وزن هفتم را از آن خود کند.

مسابقات انتخابی تیم تکواندو دانشجویان پسر دانشگاههای آزاد کشور از 18 آذرماه به مدت سه روز به میزبانی استان یزد برگزار شد و نوروزی از تکواندو کاران شهر بلداجی که در حال حاضر در دانشگاه آزاد یزد مشغول به تحصیل است، با غلبه برحریفان موفق شد ضمن کسب عنوان برتر این وزن، در ترکیب تیم منتخب دانشجویان قرار گیرد.

پیروزی سرداران شهید لردگان در فصل نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته سه کشور

در ادامه رقابتهای فوتبال لیگ دسته سه باشگاههای کشور، تیم سرداران شهید لردگان موفق شد سه امتیاز این بازی را در خانه بدست آورد.



نماینده استان چهارمحال و بختیاری در آخرین بازی خود درفصل اول این رقابتها میزبان میلاد دزفول بود که با توجه به عدم حضور تیم میهمان نتیجه این بازی سه بر صفر به سود سرداران شهید لردگان رقم خورد.



تیم سرداران شهید لردگان در حال حاضر در رده پنجم جدول امتیازات قرار دارد و در اولین بازی خود در فصل دوم این مسابقات روز جمعه مورخ25 آذرماه در جزیره کیش به مصاف تیم رعد کیش خواهد رفت.

قهرمانی تیم فوتسال ناشنوایان لردگان





مسابقات قهرمانی فوتسال ناشنوایان استان چهارمحال و بختیاری در سالن فجر بروجن برگزار شد.



در این دوره از مسابقات تیمهای شهرستان شهرکرد، بروجن، لردگان و فارسان در رده سنی بزرگسالان برای حضور در مسابقات کشوری با هم به رقابت پرداختند.



در فینال این مسابقات تیمهای لردگان با نتیجه شش بر دو تیم شهرکرد را مغلوب کرد و در رده بندی این مسابقات نیز تیم بروجن با 12 گل تیم فارسان را پشت سر گذاشت.



با احتساب این نتایج تیم شهرستان لردگان، شهرکرد وبروجن به ترتیب مقامهای اول تا سوم را کسب کردند.