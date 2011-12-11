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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

موحدمنش اعلام کرد:

پیام نور مازندران میزبان دومین المپیاد رباتیک کشور شد

پیام نور مازندران میزبان دومین المپیاد رباتیک کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: دومین المپیاد رباتیک کشور به میزبانی این دانشگاه در محمود آباد برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش عصر یکشنبه در نشست خبری افزود: المپیاد رباتیک دانشجویان سراسر کشور به مدت سه روز از 23 تا 25 آذر ماه در مجتمع رفاهی نفت محود آباد برگزار خواهد شد.

وی افزود: تعداد 181 تیم و700 دانشجو دراین المپیاد به مصاف هم می روند که سهم مازندران 30 تیم 147 شرکت کننده است.
 
رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: باید زمینه آموزش دانشجویان را فراهم والگوی سایر استانها را به دانشجویان مازندران انتقال دهیم.
 
وی از المپیاد رباتیک به عنوان یک ماراتن علمی یاد کرد و افزود: با برگزاری این المپیادها دانش واطلاعات جدید به دانشجویان منتقل می شود.
 
موحدمنش افزود: بیست و شش استان کشور در قالب هشت لیگ از دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی نیز به این المپیاد دعوت شدند.
 
رئیس دانشگاه پیام نور مازندران اظهارداشت: دانشجویان در رشته های مسیریاب پیام نور، مسیریاب دانش آموزی، مسیریاب آزاد، شبیه سازی دوبعدی، سه بعدی وامداد و نجات به مصاف یکدیگر می روند.
کد مطلب 1480971

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