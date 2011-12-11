پیام نور مازندران میزبان دومین المپیاد رباتیک کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق علی موحدمنش عصر یکشنبه در نشست خبری افزود: المپیاد رباتیک دانشجویان سراسر کشور به مدت سه روز از 23 تا 25 آذر ماه در مجتمع رفاهی نفت محود آباد برگزار خواهد شد.

وی افزود: تعداد 181 تیم و700 دانشجو دراین المپیاد به مصاف هم می روند که سهم مازندران 30 تیم 147 شرکت کننده است.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران گفت: باید زمینه آموزش دانشجویان را فراهم والگوی سایر استانها را به دانشجویان مازندران انتقال دهیم.

وی از المپیاد رباتیک به عنوان یک ماراتن علمی یاد کرد و افزود: با برگزاری این المپیادها دانش واطلاعات جدید به دانشجویان منتقل می شود.

موحدمنش افزود: بیست و شش استان کشور در قالب هشت لیگ از دانشگاههای دولتی، آزاد، پیام نور و غیرانتفاعی نیز به این المپیاد دعوت شدند.

رئیس دانشگاه پیام نور مازندران اظهارداشت: دانشجویان در رشته های مسیریاب پیام نور، مسیریاب دانش آموزی، مسیریاب آزاد، شبیه سازی دوبعدی، سه بعدی وامداد و نجات به مصاف یکدیگر می روند.