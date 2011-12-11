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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت درگذشت امام جمعه رفسنجان

پیام تسلیت لاریجانی به مناسبت درگذشت امام جمعه رفسنجان

رئیس مجلس شورای اسلامی طی پیامی در گذشت حجت الاسلام حاج شیخ محمد هاشمیان امام جمعه فقید رفسنجان را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزای مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز درگذشت امام جمعه رفسنجان را تسلیت گفت.

متن کامل این پیام به شرح ذیل است:  

درگذشت حجت الاسلام والمسلمین حاج شیخ محمد هاشمیان امام جمعه فقید رفسنجان موجب تأسف و تأثر گردید. ایشان از چهره های همراه با نهضت امام خمینی (ره) بود و ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی خدمات فراوانی را در جهت پیشبرد اهداف مقدس نظام جمهوری اسلامی و نشر معارف دینی داشتند.

اینجانب ضمن تسلیت این ضایعه به پیشگاه حضرت بقیه الله الاعظم (عج) مقام معظم رهبری، جامعه روحانیت استان کرمان، بیت معزز آن فقید سعید و مردم شریف و متدین شهرستان رفسنجان برای آن مرحوم از خداوند متعال رحمت و مغفرت و برای بازماندگان صبر و اجر مسألت می کنم.
 
کد مطلب 1480972

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