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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۱۵

طبرسی اعلام کرد:

هیئت رزمندگان اسلام احیاگر عزاداری عاشورایی در جامعه باشد

هیئت رزمندگان اسلام احیاگر عزاداری عاشورایی در جامعه باشد

ساری - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در مازندران از هیئت رزمندگان اسلام استان خواست تا احیاگر عزاداریهای عاشورایی در جامعه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر یکشنبه در جمع اعضای هیئت رزمندگان اسلام اظهار داشت: عزاداری ائمه اطهار(ع) نیازمند عقل، حماسه و عاطفه بوده و نتیجه آن محبت معرفت و اطاعت است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان درصدد حذف عزاداری عاشورای هستند، افزود: هیئتهای مذهبی و رزمندگان باید مراسم عزاداری عاشورا را دربین عزاداران احیا کنند.
 
نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: برخی مداحان با آوردن آهنگ وارداتی، طبل و شیپور جنبه های عاطفی به عزاداری می دهند  که این موضوعات عزاداری ما را بی محتوا می سازد.
 
طبرسی گفت: هیئت رزمندگان باید در تمام شهرستانها، دعای ندبه وتوسل، کمیل وعاشورا را به صورت کیفی و کمی با حضورعزادران وجوانان برگزار کند.

وی با اشاره به فضای مجازی ماهواره و اینترنت درجامعه دینی گفت: ارزشهای مذهبی و دینی باید توسط نسل جوان و نوجوان حفظ و به آن اموزش داده شود.
 
کد مطلب 1480974

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