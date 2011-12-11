هیئت رزمندگان اسلام احیاگر عزاداری عاشورایی در جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی بعد از ظهر یکشنبه در جمع اعضای هیئت رزمندگان اسلام اظهار داشت: عزاداری ائمه اطهار(ع) نیازمند عقل، حماسه و عاطفه بوده و نتیجه آن محبت معرفت و اطاعت است.

وی با اشاره به اینکه دشمنان درصدد حذف عزاداری عاشورای هستند، افزود: هیئتهای مذهبی و رزمندگان باید مراسم عزاداری عاشورا را دربین عزاداران احیا کنند.

نماینده ولی فقیه در مازندران گفت: برخی مداحان با آوردن آهنگ وارداتی، طبل و شیپور جنبه های عاطفی به عزاداری می دهند که این موضوعات عزاداری ما را بی محتوا می سازد.



طبرسی گفت: هیئت رزمندگان باید در تمام شهرستانها، دعای ندبه وتوسل، کمیل وعاشورا را به صورت کیفی و کمی با حضورعزادران وجوانان برگزار کند.



وی با اشاره به فضای مجازی ماهواره و اینترنت درجامعه دینی گفت: ارزشهای مذهبی و دینی باید توسط نسل جوان و نوجوان حفظ و به آن اموزش داده شود.

