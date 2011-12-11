21 میلیارد ریال برای بخش آب شیروان چرداول اختصاص یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، داراب بیرنوندی اظهار داشت: شهر آسمان آباد در 15 کیلومتری سرابله مرکز شهرستان شیروان چرداول حدود شش هزار نفر جمعیت دارد.

وی از احداث مخزن دو هزار متر مکعبی آب شهر آسمان آباد از توابع شهرستان شیروان چرداول خبر داد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام اظهار داشت: برای احداث مخزن ذخیره آب شهر آسمان آباد دو میلیارد و 400 میلیون ریال از محل اعتبارهای خشکسالی اختصاص یافته است.

وی تصریح کرد: احداث این مخزن با هدف تامین آب شرب اهالی این منطقه و متناسب با توسعه شهری در آینده است و با احداث آن مشکل توزیع آب در این شهر مرتفع می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان ایلام گفت: اعتبار بخش آب و فاضلاب شهرستان شیروان چرداول در سال جاری حدود 21 میلیارد ریال است.