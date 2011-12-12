80 درصد پلاکهای هخامنش و پارسیان از بازار فارس جمع شد

غلامحسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت تولید پلاکهای طلا در بازار فارس گفت: پس از اعلام تخلف در خصوص تولید و توزیع پلاکهای مدور از جمله پارسیان و هخامنش تولید و توزیع این نوع پلاکها متوقف شد.

وی ادامه داد: تاکنون با همکاری اتحادیه صنف طلا فروشان و اداره کل استاندارد فعالیتهای گسترده ای در این راستا انجام شده و در حال حاضر شاهد فروش اینگونه پلاکها در بازار فارس نیستیم اما به جای این نوع پلاک مدور پلاکهای چند گوش عرضه می شود.

مدیرکل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس با اشاره به اینکه فروش پلاکهای چند ضلعی مانعی ندارد، افزود: اینگونه پلاکهای طلا میزان و وزن مشخص دارند که متناسب با همان عیار و وزن به فروش می رسد.

شفیعی یادآور شد: افرادیکه به عنوان دارندگان پلاکهای هخامنش و پارسیان بودند نیز با مراجعه به تمامی مغازه های خرید و فروش طلا، پلاکهای خود را با قیمت روز به فروش رساندند و چنانچه همچنان کسانی باشند که نسبت به فروش اینگونه پلاکها اقدام نکرده اند نباید از بابت فروش نگرانی داشته باشند.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه شهروندان برای اطمینان از وزن و عیار طلاهای خریداری شده می تواند به این اداره کل مراجعه کنند، گفت: شهروندان پس از خرید طلا از مراکز فروش چنانچه در خصوص وزن و عیار طلا شک داشتند می توانند با حضور دراداره کل استاندارد مشکل خود را عنوان و نسبت به خریدی که انجام داده اند اطلاعات دریافت کنند.