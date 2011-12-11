19 هزار نفر عضو کتابخانه های عمومی مازندران شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل امامزاده عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هفته کتاب فضای حاکم بر مازندران متاثر از کتاب و کتابخوانی بود و کتابداران با اجرای برنامه های متعدد و متنوع سعی کرده تا افکارعمومی جامعه معطوف به کتاب و واقعیتهای تلخ و شیرین این حوزه فرهنگی شود که رسانه ها در این موفقیت و توجه به کتاب و کتابخانه نقش مهمی داشتند.

وی با اشاره به تشکیل ستاد هفته کتاب در استان و شهرستانها و حضور فعالانه مسئولان به ویژه فرمانداران در این ستادها و چاپ بروشورها و نصب صدها تراکت و بنر و پخش برنامه های متعدد از سوی صداو سیما، افزود: هفته کتاب با به صدا در آمدن زنگ مطالعه در همه مدارس استان در مراسمی آغاز شد.

وی اظهار داشت: جشن ویژه هفته کتاب و جشن ولایت و غدیر و گردهمایی اعضای انجمنهای کتابخانه ها و تجلیل از کتابخوانان، شهرداران، خیران و کتابداران برتر و حضور تمام کتابداران در نمازجمعه شهرهای مربوطه و سخنرانی روسای کتابخانه های شهرستانها در نماز جمعه از جمله برنامه های هفته کتاب مازندران بوده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، برپایی چادرهای جمع آوری کتب اهدایی مردم توسط هلال احمر در شهرهای مختلف استان و جمع آوری هشت هزار و 109 جلد کتاب را اقدامی مثبت ارزیابی کرد.

وی تقبل حق عضویتها در هفته کتاب از سوی خیران و شهرداران و دیگر مسئولان را از برکات هفته کتاب امسال دانست و گفت: در هفته کتاب 19 هزار و 304 نفر به عضویت رایگان کتابخانه های عمومی استان در آمده که حق عضویت آنان توسط خیران پرداخت شد.

این مسئول فرهنگی، تعداد دانش آموزان و دانشجویان بازدید کننده از بخشهای مختلف کتابخانه های عمومی در هفته کتاب را 20 هزار و 200 نفر ذکر کرد و گفت: ارائه خدمات مشاوره ای در خصوص سیر مطالعاتی، نحوه مطالعه و یادگیری و مشاوره های آموزشی و شرکت بیش از سه هزار نفر در مسابقه مکتوب و آنلاین بر کرانه غدیر ویژه عید بزرگ ولایت و امامت و راهپیمایی نمادین دانش آموزان دبستانی با سردادن شعارهایی در خصوص لزوم ترویج کتاب و مطالعه بخشی از فعالیتهای هفته کتاب کتابخانه های عمومی مازندران بوده است.