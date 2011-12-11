سالانه هفت هزار مترمربع فرش دستباف در قزوین بافته می شود

حسن جمشیدی ها در مراسم افتتاح چهارمین نمایشگاه فرش دستباف در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: برای حمایت از تولیدکنندگان فرش دست باف زمینه آموزش علاقمندان به این هنر را فراهم کرده ایم.

وی افزود: با هماهنگی و توافق با مرکز ملی فرش ایران مقرر شده تا 50 درصد هزینه های دوره های آموزشی قالیبافان توسط این مرکز و و 50 درصد بقیه توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت تامین شود که این کار به ترویج هنر قالیبافی کمک خواهد کرد.

جمشیدی ها تصریح کرد: در استان قزوین هفت هزار بافنده فرش فعالیت می کنند که بیشتر تولیدات ابریشم و صادراتی است و در زمینه فروش این تولیدات هیچ مشکلی نداریم.

این مسئول گفت: آموزش قالیبافان و به بافی فرش از جمله کارهای انجام شده برای حمایت از فرش دستباف در استان قزوین است.

وی بالا بودن هزینه تولید را از جمله مشکلات پیش روی این صنعت و هنر دانست و یادآورشد: به دلیل گران بودن مواد اولیه، هزینه تولید فرش سنگین است و صادرات آن از رونق بیشتری برخوردار است.

پوشش بیمه ای سه هزار بافنده فرش در استان قزوین

جمشیدی ها بیان کرد: یکی از کارهای حمایتی از قالیبافان اجرای طرح بیمه آنهاست که خوشبختانه تاکنون سه هزار بافنده فرش در استان تحت پوشش بیمه قرار گرفته اند.

این مسئول یادآورشد: در سال قبل بیش از یک هزار نفر از تولیدکنندگان استان برای دریافت تسهیلات به بانکها معرفی شدند و امسال نیز تعدادی از متقاضیان برای دریافت وام معرفی خواهند شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین بیان کرد: تسهیلات بافندگان حداقل 20 میلیون ریال و کارگاهای تولیدی حداکثر 500 میلیون ریال است که برای حمایت از تولیدکنندگان این هنر پرداخت می شود.

وی گفت: در سال گذشته با اجرای طرح تحقیقاتی راجع به فرش قزوین نسبت به معرفی این هنر اقدام شد که امسال هم تلاش می کنیم در زمینه افزایش کیفی فرش دستباف قزوین فعالیتهای مناسبی را انجام دهیم.