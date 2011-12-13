اعلام آمار فوت بر اثرآلودگی هوا دروغ بزرگ است

محمود خدا دوست در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد برخی اخبار و گزارشها مبنی بر اعلام آمار فوتیهای تهران بر اثر آلودگی هوا گفت: پزشکی قانونی کشور تنها مرجع اعلام آمار، کالبد شکافی و تشخیص فوت در کشور است و به جرات می توانم بگویم که با هیچ ابزاری نمی توان عنوان کرد که فردی تنها بر اثر آلودگی هوا فوت کرده است و اینکه رسانه و یا مرجعی اعلام کند این تعداد شهروند تنها به دلیل آلودگی هوا فوت کرده اند دروغ بزرگ است.

وی افزود: تشخیص مرگ بر اثر آلودگی هوا نیازمند ابزار بسیار دقیق و خاصی است که هنوز اختراع نشده ولی اینکه آلودگی هوا تاثیر زیادی در مرگ دارد امری بدیهی است.

این مقام مسئول در سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: بیماران قلبی و ریوی بیشترین قربانیان آلودگی هوا هستند ولی ممکن است حتی یک فرد بر اثر یک استرس روحی در اوج آلودگی هوا فوت کند ولی نباید آن را به پای آلودگی هوا نوشت.

خدادوست گفت: البته باید این نتیجه تحقیقات را مد نظر داشته باشیم که ریه افراد سیگاری که در شمال کشور زندگی می کنند با ریه افراد غیرسیگاری در تهران از نظر بیماری و مصدومیت برابر است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از مسئولان وزارت بهداشت اعلام کرده بود که حداقل فوتی بر اثر ذرات معلق هوا سالانه دو هزار و 658 نفر بوده است و برخی از منابع رسمی در وزارت بهداشت اعلام کرده اند که به زودی آمار فوتیها بر اثر آلودگی هوا را اعلام می کنند.