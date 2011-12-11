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۲۰ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

نوین خبر داد:

حل معضلات زیست محیطی تبریز با بهره برداری از مرکز دفن بهداشتی پسماندهای شهری

حل معضلات زیست محیطی تبریز با بهره برداری از مرکز دفن بهداشتی پسماندهای شهری

تبریز - خبرگزاری مهر: شهردار تبریز گفت: با بهره برداری از مرکز دفن مهندسی و بهداشتی پسماندهای شهری، معضلات چندین ساله محیط زیست تبریز مرتفع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا نوین در جریان بازدید از پروژه های در حال اجرای سازمان مدیریت پسماندهای شهری، بر اتمام پروژه ها و راه اندازی هرچه سریعتر آنها تاکید کرد.

وی در این بازدید با اعلام اینکه با بهره برداری از پروژه های در دست اجرای سازمان مدیریت پسماندهای شهری معضلات چندین ساله زیست محیطی تبریز مرتفع خواهد شد، خواستار تسریع در روند اجرایی پروژه های مذکور شد و افزود: بهره برداری از این دو پروژه موجب خواهد شد دیگر پروژه های سازمان مدیریت پسماندهای شهری با سرعت بیشتری دنبال شوند.

در این بازدید شهرام دبیری رئیس شورای اسلامی تبریز نیز بر حمایت همه جانبه شورای اسلامی شهر تبریز از پروژه های عمرانی سازمان مدیریت پسماندهای شهری که موجب بهبود وضعیت خدمات شهری و رفت و روب تنظیف معابر و در نهایت پاکیزگی و سلامت شهر خواهد شد، تاکید کرد.

در ادامه همچنین اصغری مدیرعامل سازمان مدیریت پسماندهای شهر شهرداری تبریز نیز با ارائه گزارش از روند عملیات اجرایی پروژه های کارخانه هزار تنی بازیافت و تولید کمپوست و مرکز دفن مهندسی بهداشتی پسماندهای شهری تبریز اهم برنامه های آتی این سازمان در زمینه تولید انرژی برق از محل زباله گاه فعلی و تولید گازوئیل از پسماندهای شهری را تشریح کرد.

کد مطلب 1480993

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